POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Più passano i giorni più i modelli matematici confermano il trend meteo climatico del quale abbiamo parlato abbondantemente nei precedenti editoriali. Stiamo andando incontro a un’ondata di calore che potrebbe permanere a lungo, addirittura in alcune mappe si intravede l’anticiclone africano insistere sul Mediterraneo sino a fine mese.

Appurata la durata non resta che valutare l’intensità del caldo. Diciamo subito che se non avessimo avuto l’incredibile caldo record di luglio molto probabilmente la percezione sarebbe stata diversa, al di là di ciò però dobbiamo dirvi che si tratterà di un’ondata di calore di forte intensità soprattutto perché la durata farà sì che da caldo torrido si trasformi in caldo afoso per via degli alti tassi di umidità relativa.

Ricordiamoci che il caldo afoso e il più fastidioso perché da una percezione al nostro corpo differente rispetto a quelle che saranno le temperature realmente registrate.

IL METEO A BREVE TERMINE

Attualmente le temperature sono ancora condizionate dall’ondata di maltempo che ha investito le nostre regioni durante il primo weekend di agosto. Temperature che sono scese tantissimo, portandosi diffusamente al di sotto delle medie stagionali. La graduale attenuazione della ventilazione settentrionale farà sì che nei prossimi giorni i termometri riprendano quota, anche se dobbiamo dire che per tutta questa settimana non farà granché caldo.

Peraltro avremo bellissime giornate di sole, quindi giornate veramente ideali per tutti coloro che avranno scelto di farsi le ferie durante questo mese.

CALURA PROLUNGATA

Il caldo inizierà a farsi sentire maniera importante durante la settimana di Ferragosto, infatti le temperature si riporteranno velocemente al di sopra delle medie stagionali con punte massime che potranno raggiungere localmente 36-37 °C.

A differenza di quanto successo a luglio stavolta l’ondata di calore sarà diffusa, ovvero coinvolgerà anche le regioni settentrionali. Come detto in apertura molto probabilmente sarà in grado di insistere per tutto il resto del mese.

IN CONCLUSIONE



Agosto che pertanto dopo avere ci regalato un bel po’ di refrigerio, a tratti anche fastidioso, tornerà sui binari di quella che possiamo definire la “normalità climatica” del nuovo millennio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.