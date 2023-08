Dettagli del terremoto

Localizzazione e magnitudo

Il 23 agosto 2023, alle 14:22 UTC, l’Argentina è stata‌ colpita da un terremoto profondo, registrato dall’USGS‍ con una⁣ magnitudo di 6.2. Secondo ‌l’agenzia, l’epicentro si trovava‌ a una profondità di 568,8 km. L’EMSC ha riportato la stessa magnitudo, ma ​a una profondità ​di 565 km.

Posizione dell’epicentro

L’epicentro⁣ del terremoto è stato localizzato a 16 km‍ a sud-ovest di El Hoyo, una località con una popolazione di 2.162 abitanti,‍ a 121,7 km‍ a nord-ovest di Quimilí,‍ con ⁣una popolazione ⁣di 10.959 abitanti, e a 133,3 km a nord-est di Santiago del Estero, una città con una‍ popolazione di ⁢252.192 abitanti.

Possibili conseguenze e rischi

Valutazione del rischio

L’USGS ha​ emesso un allarme verde ‍per le possibili​ vittime e‍ perdite economiche ⁤causate‍ dalle scosse. ⁣Secondo l’agenzia, la probabilità di danni ‍e vittime​ è bassa.

Condizioni‍ delle strutture ​abitative

La popolazione di questa regione vive prevalentemente in strutture‍ vulnerabili alle scosse sismiche, sebbene esistano anche ‌edifici ⁤resistenti. I tipi di‌ costruzione ​più vulnerabili sono quelli realizzati con blocchi di adobe con travi di cemento e⁣ mattoni‍ non rinforzati con pavimenti‌ di cemento.

Conclusione

