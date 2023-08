Il 17 agosto 2023, alle 16:41 UTC, un terremoto di ⁣superficie di magnitudo 6.0 è stato registrato dalla USGS nella dorsale⁤ medio-atlantica. L’agenzia ha⁤ riportato una profondità di 10 km. L’EMSC‍ ha confermato la stessa magnitudo e profondità.

Localizzazione dell’epicentro

L’epicentro è stato localizzato a 1.022,4 ​km a nord-ovest di Georgetown, Ascension,⁣ Saint ⁤Helena. Nonostante la potenza del sisma, non è‍ stata‍ rilevata alcuna minaccia di tsunami ⁤derivante da questo terremoto.

Immagine del sisma

L’immagine del sisma è stata fornita da TW/SAM e Google, che hanno contribuito a mappare⁣ la sismicità regionale.

Conclusioni

In sintesi, un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato ​nella dorsale medio-atlantica il 17 agosto 2023. Nonostante la potenza del sisma, non⁤ è stata ​rilevata alcuna minaccia ⁣di tsunami. Il tuo sostegno ‍al nostro lavoro di giornalismo⁤ è fondamentale per continuare a fornire contenuti di alta qualità.