Introduzione

Il 10% di tutte⁢ le forme di vita è composto ⁤da batteri, ma solo⁢ di recente abbiamo scoperto che,‍ come gli esseri umani, anche i⁢ batteri del suolo possiedono⁢ orologi ⁣interni. Questi⁢ ritmi⁢ circadiani allineano le loro attività con il ciclo giorno-notte di 24 ​ore della Terra.

Una nuova ricerca ‍mostra quanto siano complessi e sofisticati questi orologi⁢ circadiani batterici, aprendo la strada⁤ a una ‍nuova ed​ entusiasmante fase di studio. Questo lavoro​ offrirà diverse opportunità, dalla precisione nell’uso degli‌ antibiotici, all’ingegneria di microbiomi intestinali‍ e ‍del suolo più intelligenti.

La scoperta

Una collaborazione internazionale tra l’Università Ludwig Maximillian di Monaco ⁢(LMU⁤ Monaco), il John Innes Centre, l’Università Tecnica della Danimarca e l’Università⁣ di Leiden, ha fatto la scoperta esaminando l’espressione genica come​ prova dell’attività dell’orologio nel batterio ​del suolo diffuso Bacillus subtilis.

Il ‌ruolo⁤ dell’orologio circadiano nei‌ batteri

L’autrice‍ principale, la Dr.ssa Francesca Sartor (LMU ⁤Monaco), riferisce: “L’orologio circadiano in questo microbo ‍è ‍pervasivo: vediamo che regola diversi‍ geni e una⁣ serie ⁤di comportamenti diversi”. Il Professor Antony Dodd del John⁤ Innes Centre ha aggiunto: “È sorprendente che un organismo unicellulare con‌ un genoma così piccolo abbia un‍ orologio circadiano con ‌alcune proprietà che evocano orologi in organismi più ⁣complessi”.

La⁣ tecnica di ricerca

Un precedente lavoro di questo team collaborativo aveva ⁣dimostrato l’esistenza di un orologio circadiano in una‌ ceppo ⁤di questo batterio derivato​ in laboratorio. Questa ⁣è stata la prima volta che gli orologi circadiani sono stati osservati nel batterio Bacillus subtilis. I ricercatori ⁣hanno ​utilizzato una tecnica che inserisce un enzima ⁤chiamato luciferasi che produce⁢ luce quando⁤ un gene viene espresso. Questa bioluminescenza ha guidato​ il⁤ team nel monitoraggio​ dell’orologio batterico man mano che le condizioni variavano.

Implicazioni della scoperta

Il Professor Martha Merrow della LMU Monaco​ ha dichiarato: “Questo studio mostra che gli orologi circadiani si trovano ampiamente in ​Bacillus subtilis. Potremmo⁣ sfruttare​ la conoscenza dell’orologio per migliorare i⁣ risultati sanitari e aumentare ⁣la sostenibilità della produzione alimentare o della‍ biotecnologia”.

Prossimi passi

Il team sta sviluppando Bacillus subtilis ⁤come organismo‌ modello per lo studio degli orologi​ circadiani nei batteri. Uno dei ⁤prossimi⁣ passi è capire quali geni stanno operando⁣ per costituire⁣ il meccanismo dell’orologio. Il team è anche curioso di scoprire come l’orologio circadiano di B. subtilis dipenda dall’organizzazione multicellulare per la sua⁤ piena funzionalità.

Conclusione

In conclusione,‌ la scoperta della presenza di orologi‍ circadiani nei batteri del suolo ⁤rappresenta un passo ⁣significativo nel campo della biologia circadiana. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni importanti per la biotecnologia, la⁢ salute ⁢umana e la scienza delle​ piante, portando a una nuova comprensione ⁢di come si formano i ⁢microbiomi e di come ​gli ‌antibiotici ‌funzionano in determinati momenti‍ della giornata ‍per ‍interrompere i batteri ‌patogeni.