Uno ​studio globale condotto da ricercatori della McMaster University e dell’Istituto di ‍Ricerca sulla Salute della⁣ Popolazione ha rivelato che un consumo‍ insufficiente di‍ sei alimenti fondamentali – frutta, verdura, ‌legumi, noci, pesce e latticini interi – è associato a un rischio più‌ elevato di malattie cardiovascolari.

Uno studio globale sulla dieta e la salute

La ​ricerca, guidata dalla McMaster University e ⁢dai ricercatori dell’Istituto di Ricerca‍ sulla Salute della Popolazione di Hamilton Health Sciences, ha scoperto‍ che la mancata assunzione combinata di questi sei alimenti chiave è correlata a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari negli adulti. Consumare frutta, verdura, legumi, noci, pesce⁣ e latticini interi è fondamentale per ridurre il rischio di​ malattie cardiovascolari, tra cui infarti e ictus. Lo studio ha ⁢inoltre rilevato che una dieta sana può essere raggiunta in vari modi, come l’inclusione‍ di quantità moderate‍ di cereali ‌integrali o carni non trasformate.

Un approccio innovativo alla valutazione ⁢della ⁣dieta

I ricercatori hanno derivato un punteggio dietetico dallo studio epidemiologico prospettico globale urbano e rurale (PURE) in corso presso l’Istituto⁣ di Ricerca sulla Salute della Popolazione, replicandolo poi in ⁣cinque studi indipendenti per misurare gli esiti sulla salute in diverse regioni del mondo e in persone con e senza ⁢precedenti di malattie cardiovascolari.

Un focus sugli alimenti protettivi

Lo studio si è ⁢concentrato esclusivamente ​su alimenti protettivi o naturali. “Eravamo unici in questo focus. Gli altri​ punteggi dietetici combinavano alimenti considerati dannosi – come alimenti trasformati e ultra-trasformati ⁢- con⁢ alimenti e nutrienti ritenuti protettivi per la salute”, ha affermato l’autore principale Andrew Mente,‍ scienziato dell’Istituto di Ricerca sulla Salute della Popolazione e⁢ professore associato‍ presso il Dipartimento di ⁢Metodi di Ricerca sulla Salute, Evidenza e Impatto della McMaster.

Raccomandazioni ⁤per una dieta sana

Il punteggio dietetico sano⁤ PURE raccomanda un consumo medio giornaliero di: due o tre porzioni di frutta; due o tre porzioni di verdura; una porzione di noci; ⁤e due porzioni di latticini. Il punteggio include anche tre o quattro porzioni settimanali di legumi e due o tre porzioni settimanali​ di pesce. Possibili sostituti ⁤includono ​una porzione ​giornaliera di cereali integrali e una porzione giornaliera di carne rossa o pollame non trasformati.

Un’ampia prospettiva globale sulla dieta e la salute

La ricerca precedente si è concentrata principalmente sui paesi occidentali e sulle ⁤diete che combinavano‍ alimenti dannosi, ultra-trasformati, con alimenti ricchi di nutrienti. Questa ricerca ha avuto una portata globale e si è concentrata su ⁢alimenti comunemente⁢ considerati ‌sani.

Conclusione

In sintesi, lo studio ha rivelato che un consumo insufficiente di sei alimenti chiave è associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di una dieta equilibrata che includa una ‌varietà⁣ di alimenti naturali⁢ e protettivi.