Introduzione

Dopo l’incendio di Bobcat a Los Angeles nel 2020, gli⁢ scienziati hanno studiato gli effetti post-incendio su suolo e acqua. Hanno scoperto che, contrariamente alle credenze precedenti, il suolo bruciato con‍ un rivestimento ceroso,‌ risultante dalla vegetazione bruciata, può assorbire acqua, contribuendo a un maggiore flusso‍ di ⁢acqua e detriti nei corsi d’acqua, che può portare a un aumento del rischio di inondazioni ⁢e frane.

Effetti‍ del ⁤fuoco sul suolo e sull’acqua

Il ruolo del suolo ⁤bruciato nell’assorbimento dell’acqua

Gli scienziati pensavano in precedenza che uno strato ceroso nel suolo bruciato‌ portasse a deflusso d’acqua sul terreno. Tuttavia, scoperte recenti ‍indicano che il terreno bruciato può effettivamente assorbire acqua. Queste intuizioni possono aiutare a fare previsioni più precise sulle inondazioni e le frane dopo un incendio.

Il ⁤pericolo delle inondazioni e delle frane post-incendio

Nel 2020, le montagne di San Gabriel nella contea di Los Angeles hanno assistito a uno dei suoi ⁤incendi più devastanti, che ha carbonizzato oltre 46.000 ettari e⁢ danneggiato o distrutto oltre 150 strutture, coprendo di ‍cenere e fumo ​gli ⁣abitanti di Los Angeles già stressati dalla pandemia. Tuttavia, anche‍ dopo che gli stremati vigili del fuoco hanno finalmente domato l’incendio di Bobcat, le sue ⁤conseguenze⁤ hanno posto ulteriori‍ minacce. Tali “mega-incendi”, sempre più ‌diffusi a causa​ dei cambiamenti climatici, aprono la strada a pericoli post-incendio. Le⁢ piogge su questi terreni bruciati possono ​portare a inondazioni, ​frane e ​flussi di detriti,⁢ aggravando ‍la devastazione lasciata dal fuoco.

Scoperte⁢ scientifiche recenti

Una scoperta ⁢rivoluzionaria

Una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications ha messo‍ in discussione questa teoria scientifica. Gli scienziati del USC Dornsife‌ College ⁤of Letters, Arts, and Science, in collaborazione con ricercatori⁤ dell’Università del Michigan, dell’U.S. Geological Survey e della Rutgers University, hanno monitorato due stagioni umide dopo l’incendio di Bobcat, da dicembre 2020 a marzo 2022. ⁢Il team ha concluso che l’acqua veniva effettivamente assorbita dal terreno bruciato che conteneva questo rivestimento ceroso.

Implicazioni delle nuove scoperte

Questa scoperta ha ⁤contraddetto le precedenti convinzioni degli scienziati‌ secondo​ cui poca ​acqua sarebbe stata assorbita nel bacino idrografico​ bruciato a causa⁤ della presenza di⁣ suoli ‌cerosi.⁢ Nel bacino ⁢idrografico non bruciato, tuttavia, i⁤ ricercatori hanno scoperto che gli alberi assorbivano l’acqua come previsto, impedendone il raggiungimento dei corsi d’acqua. La scoperta del team di ricerca⁣ che lo ​strato ​idrorepellente non impedisce all’acqua di essere assorbita nel suolo ha rafforzato la ⁤loro ipotesi che l’acqua nei corsi d’acqua⁣ provenga sia dalle precipitazioni che dalle acque sotterranee, portando a un aumento delle‌ inondazioni nelle aree bruciate rispetto a quelle non bruciate.

Conclusione

Le recenti scoperte scientifiche ⁣hanno rivelato che il suolo bruciato può ⁢effettivamente assorbire acqua, contrariamente⁤ alle precedenti convinzioni.⁤ Questa scoperta ha importanti implicazioni per la previsione delle inondazioni e delle frane post-incendio. Inoltre, l’accumulo di acqua può contribuire alle frane fino a quattro anni dopo un ⁤incendio, poiché la pressione si⁤ accumula ‍nel suolo. Queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare il monitoraggio delle aree bruciate‌ e prevedere inondazioni​ e frane dopo un incendio.