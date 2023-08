La sonda‍ russa Luna-25, che ⁤ha subito un incidente, è stata localizzata‌ nel cratere Pontecoulant G, nell’emisfero​ meridionale ⁣della Luna. Questa scoperta è stata resa possibile grazie alle simulazioni condotte dai ricercatori dell’Accademia russa​ delle scienze. L’Agenzia ‍spaziale russa Roscosmos ha rivelato che l’incidente è stato causato da un funzionamento eccessivamente prolungato dei motori di ⁤controllo della discesa,‍ che hanno funzionato per 127 secondi‍ invece degli 84 previsti.

Il ritorno della Russia sulla Luna

La missione Luna-25

La missione Luna-25 avrebbe dovuto ⁢segnare il ritorno ‌della Russia sulla Luna dopo​ quasi 50 ​anni dall’ultima ‍missione, Luna-24. Questa missione⁤ avrebbe dovuto rilanciare le ambizioni spaziali russe nel contesto della nuova corsa alla ⁢Luna, che vede protagonisti Stati Uniti, Cina, Europa, India e Giappone. La sonda è stata lanciata l’11 agosto dal cosmodromo di Vostochny a ​bordo ‍di un razzo Soyuz. Il suo obiettivo era di atterrare automaticamente sulla superficie lunare,‌ vicino al Polo Sud, per condurre alcuni esperimenti scientifici e preparare ⁤il terreno per missioni⁣ future più complesse e già programmate.

Il malfunzionamento dei ​propulsori

Pochi ⁣giorni dopo il lancio, la sonda è entrata correttamente⁤ in orbita lunare. Tuttavia, durante le fasi di regolazione dell’orbita in vista della ​discesa, si è verificato un ⁢problema con i propulsori. “Hanno funzionato per 127 secondi invece di 84”, ha dichiarato il capo di⁢ Roscosmos, Yury Borisov, in ​un’intervista al ‌canale televisivo​ Russia24. “Questa è stata la⁤ causa⁣ principale dell’incidente⁢ della sonda”, ha aggiunto.

Le indagini sul malfunzionamento

La ricerca delle cause

Nei prossimi‌ giorni, i tecnici si impegneranno⁣ a comprendere le cause di questo⁢ malfunzionamento.⁢ Potrebbe‍ essere ⁣stato causato da un errore nel software o⁤ da un malfunzionamento della valvola per lo spegnimento dei motori.

Le implicazioni per le‍ future missioni

La scoperta del luogo dell’impatto della sonda Luna-25 e⁣ l’indagine sulle cause del⁢ malfunzionamento ⁣sono passaggi cruciali per garantire il successo delle future missioni spaziali russe. Questo incidente rappresenta un importante momento di apprendimento per l’agenzia spaziale ⁤russa, che⁢ continuerà a perseguire ‌le sue ambizioni di esplorazione lunare.