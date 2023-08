Il Telescopio ‌Spaziale James Webb (JWST) della NASA ha dato nuova vita a una nebulosa ad anello e⁢ alla sua stella morente, catturando una vista⁤ ancora più dettagliata rispetto​ a quella ottenuta precedentemente.

La Nebulosa ad⁢ Anello in Dettaglio

Secondo⁤ la NASA, la nebulosa ad anello, precedentemente considerata un oggetto semplice e rotondo con una singola stella morente al centro, mostra colori e dettagli affascinanti ⁢alla fine della sua vita. Questa descrizione è stata fornita da Roger Wesson dell’Università di⁤ Cardiff, membro del team​ internazionale ESSENcE (Evolved Stars and their Nebulae in the JWST Era), che​ studia le nebulose planetarie.

La ‍Nebulosa ad Anello: Un Esempio di Nebulosa Planetaria

La NASA afferma ⁤che una nebulosa ​ad⁤ anello è un esempio ‍eccellente di nebulosa‌ planetaria, che include un guscio in ‌espansione di gas incandescente espulso da una stella alla fine della sua vita. Anche il nostro Sole creerà ⁤una nebulosa⁣ planetaria quando inizierà a morire, ma non nel prossimo futuro.

La Nebulosa ad Anello Catturata dal JWST

Secondo l’Istituto di Scienze del‌ Telescopio Spaziale, la nebulosa‍ ad anello catturata dalla Near-Infrared Camera (NIRCam) del Webb è conosciuta come⁤ M57 e NHC6720 ed è distante 2.500 anni ⁢luce. La ⁢sensibilità della NIRCam ha ‍permesso di catturare nuovi dettagli delle strutture all’interno dell’oggetto celeste. L’immagine ‌è stata catturata poche settimane dopo l’inizio delle operazioni scientifiche del Webb nel luglio 2022.

Dettagli Sorprendenti della​ Nebulosa ad Anello

“Quando abbiamo visto per la prima volta le immagini,‍ siamo rimasti sbalorditi dalla quantità di dettagli in esse”, ha detto Wesson. “L’anello luminoso che dà il ​nome alla nebulosa ⁢è composto da circa 20.000 grumi individuali di gas molecolare di idrogeno denso, ognuno ‍di essi circa massiccio quanto ‌la Terra”.

Ulteriori‍ Rivelazioni dal JWST

Un’altra immagine ottenuta con il⁣ Mid-InfraRed Instrument (MIRI) del Webb mostra⁤ un debole alone esterno all’anello ​più ⁢luminoso. Wesson ha ‌rivelato che l’immagine conteneva⁣ anche ⁤nuove scoperte per‍ il ​team ESSENcE.

La Presenza di un Possibile Sistema Stellare Binario

“Una rivelazione ‍sorprendente è stata la presenza di fino a dieci caratteristiche concentriche regolarmente spaziate all’interno di questo ​debole alone. Questi archi devono essersi formati circa ogni 280 anni mentre la stella centrale stava ⁤perdendo i suoi strati esterni”, ha detto Wesson. L’immagine suggerisce la presenza ⁤di una possibile stella compagna, indicando un sistema‌ stellare binario. “Questi ‌anelli suggeriscono che deve esserci una stella compagna nel sistema, in ⁤orbita a una distanza dalla stella centrale simile a⁤ quella tra Plutone e il nostro Sole”, ha aggiunto ⁢Wesson. “Mentre la stella ⁢morente stava espellendo la sua⁢ atmosfera,⁢ la stella⁢ compagna ha modellato il flusso e lo ha scolpito. Nessun telescopio precedente aveva la⁣ sensibilità e la risoluzione spaziale per scoprire questo effetto sottile”.

Mentre il team continua a studiare le nebulose planetarie, ⁢potrebbero scoprire ulteriori informazioni su una possibile stella ⁢compagna binaria.