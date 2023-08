La Nebulosa Boomerang attraverso l’obiettivo⁢ di Hubble

Una straordinaria immagine della Nebulosa Boomerang è stata catturata⁤ dal Telescopio Spaziale Hubble, utilizzando ​la sua Advanced Camera for Surveys. Situata a circa 5.000 anni luce di distanza, questa nebulosa ha una‌ temperatura prossima⁣ allo zero assoluto.

Dettagli‌ intricati e significativa espulsione di materia

Il Telescopio Spaziale Hubble ha rivelato i dettagli ‌intricati​ della⁢ Nebulosa Boomerang, una⁤ nebulosa a ‌temperatura quasi assoluta‌ situata a 5.000 anni luce di ⁤distanza, evidenziando una significativa espulsione di​ materia nel corso dei millenni. Questa nuvola⁤ riflettente di polvere e gas ha due lobi (o coni) quasi ‍simmetrici di ⁤materia che vengono ‍espulsi da una⁣ stella centrale. Negli ultimi 1.500 anni, quasi una volta e mezza la massa del nostro Sole è ‍stata persa dalla stella centrale ​della Nebulosa Boomerang in ⁤un ⁣processo di espulsione ⁢noto come flusso bipolare.

Una struttura simmetrica ⁣e un nome accattivante

Il ⁢nome accattivante della nebulosa deriva dalla sua ‍struttura simmetrica, come vista​ dai telescopi terrestri. La vista nitida di Hubble è in grado di risolvere modelli‌ e increspature‍ nella‍ nebulosa molto vicino alla stella centrale che non‍ sono⁣ visibili dal suolo. La Nebulosa Boomerang si‍ trova a circa 5.000 anni luce dalla⁣ Terra ⁣in ‌direzione ‌della costellazione meridionale⁢ del ⁢Centauro. Le misurazioni‌ mostrano che ‍la nebulosa ha una temperatura di solo un‌ grado Kelvin sopra lo zero assoluto (quasi -273 gradi Celsius).

La Nebulosa Boomerang: un​ soggetto iconico per gli studi telescopici

Un’aspetto unico e simmetrico

Spesso elogiata per il suo aspetto unico e simmetrico, la ‌Nebulosa Boomerang ha attirato notevole attenzione nella comunità astronomica​ ed è diventata un soggetto iconico per gli studi telescopici.‌ Al suo interno, la ⁣nebulosa vanta una stella centrale che⁣ ha subito cambiamenti drammatici, espellendo‌ quasi una volta e mezza la massa del nostro Sole in un processo noto come flusso bipolare negli ultimi 1.500 anni.⁢ Ciò ha prodotto due lobi⁣ di materia quasi simmetrici che si irradiano verso l’esterno.

Una ⁣delle regioni più fredde dell’universo

Una delle caratteristiche più‌ intriganti della Nebulosa Boomerang è la sua temperatura. La nebulosa è fredda in modo impressionante, registrando⁣ appena ⁢un grado Kelvin sopra⁤ lo zero ‌assoluto, che corrisponde a quasi -273 gradi Celsius. Ciò la‍ rende ‍una​ delle regioni più fredde conosciute nell’universo,⁢ ancora più fredda della⁢ temperatura ⁣di fondo ‌dello spazio. La temperatura quasi assoluta della nebulosa, combinata con la sua⁢ struttura unica ​e i misteri che circondano la sua⁤ stella centrale, ⁣rendono la Nebulosa Boomerang un soggetto di studio affascinante e una testimonianza delle infinite meraviglie dell’universo.

Conclusione

In‌ sintesi, la Nebulosa Boomerang, con la sua struttura simmetrica, la sua temperatura prossima allo zero assoluto e i misteri ​che circondano la ⁤sua stella​ centrale, rappresenta un affascinante soggetto di studio​ per la comunità astronomica. ⁣Le immagini catturate dal Telescopio Spaziale Hubble ne evidenziano l’unicità e la bellezza, rendendola un’icona degli studi telescopici.