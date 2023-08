Il coraggio‍ di Dustin ⁣Johnson

Nonostante un incendio apocalittico⁤ imperversasse, un abitante di Maui, Dustin‍ Johnson, ha‍ coraggiosamente fatto di ⁤tutto per ​assistere chiunque incontrasse mentre fuggiva lungo la spiaggia per sfuggire all’inferno. Martedì, Johnson ha ripreso delle immagini drammatiche ⁤del molo del porto di Lahaina⁣ avvolto nel fumo di un incendio in avvicinamento ‍mentre lavorava sullo Scotsman’s‍ 2, un charter di vela della durata di due ore.

Un avvertimento disperato

Nel​ video, Johnson può essere visto ‌e⁤ sentito correre su e giù per il molo, avvertendo ripetutamente le persone che potrebbero ancora trovarsi‍ lì di andarsene immediatamente. “Se c’è ancora qualcuno qui, è ora di andare”, si sente gridare nel video.‍ “Il fuoco è su Front Street. È ora ‌di andare”.

Il devastante impatto dell’incendio

La distruzione di Lahaina

I sorvoli di Lahaina da parte della U.S. Civil Air Patrol e del Maui Fire Department hanno⁢ mostrato che⁤ più di 271 strutture sono state colpite dall’incendio ⁣scoppiato martedì sera. Johnson ha dichiarato di essere stato l’ultimo a lasciare il molo mentre ‍una tempesta di fuoco ⁤si abbatteva sulla città attraverso l’iconico Lahaina Banyan Tree e si avvicinava al porto storico. ‌”Ha portato via tutto con sé”, ha detto da Kahului Airport mentre evacuava l’isola mercoledì.⁢ “Ho solo corso molto forte dopo⁢ di ⁤esso. Ho aiutato tutti quelli che ho potuto lungo il cammino. Devi sapere quando puoi”.

Le vittime dell’incendio

Gli incendi rapidi hanno causato il caos​ a Maui, provocando 36 morti confermate. Le​ autorità temono‍ che il numero di morti possa aumentare. Alcuni residenti​ di Maui sono stati costretti a tuffarsi⁣ nell’oceano ⁢per evitare il fumo e il ​fuoco, dando luogo a un’operazione di soccorso della U.S. Coast Guard. Alcune aree di⁢ Maui sono state anche colpite da un’interruzione di corrente che ha lasciato 14.500 clienti senza elettricità, come riportato da FOX News. ‍Inoltre, il servizio cellulare e le linee telefoniche erano ⁤interrotte in alcune località.

Le​ condizioni meteo e le cause dell’incendio

Giovedì, mentre gli incendi continuano a bruciare, non ci sono ancora‌ dati ‍sulla percentuale di contenimento, sottolineano le autorità. ‌Per quanto ⁤riguarda le condizioni meteorologiche, i venti diminuiranno lentamente giovedì su tutte le isole mentre l’alta pressione a nord continuerà⁣ a indebolirsi e a spostarsi verso ovest, ha detto il FOX Forecast Center. Non è chiaro cosa abbia causato questi incendi, ma i leader hanno detto⁣ che ​le condizioni sono state aride e che i venti provenienti dall’uragano Dora, passato a centinaia di chilometri a sud, e un forte crinale‍ di alta pressione ‌a nord hanno alimentato i numerosi incendi e li hanno fatti diffondere rapidamente.

Conclusione

In sintesi, un incendio devastante ha colpito l’isola di Maui, causando‌ la morte di ⁣36 persone e danneggiando ⁣oltre 271 strutture. Un residente, Dustin Johnson, ha mostrato un coraggio‌ eccezionale aiutando gli​ altri a‌ sfuggire all’inferno. Le cause dell’incendio ⁤rimangono incerte, ma le condizioni meteorologiche ⁤avverse‌ hanno sicuramente contribuito alla sua rapida diffusione.