Il giovane AstroTommyS e il suo progetto scientifico rivoluzionario

Tommaso Schiesaro, noto come ‘AstroTommyS’, è​ un sedicenne di Porto Viro, nel Rodigino, che nonostante‌ la sua giovane età, ha già avviato un ⁣progetto scientifico di grande rilevanza. Con il suo team di coetanei, ha fondato “Ats Sciences Corporation”, un’organizzazione dedicata allo studio della stratosfera attraverso il lancio di razzi-modelli e palloni stratosferici.

Il progetto di AstroTommyS e il suo team

Il lancio del CanSat

AstroTommyS e il suo team ‍si sono recentemente distinti per il lancio di un CanSat, un minisatellite delle dimensioni di una lattina da⁢ bibita che non supera i 350 grammi⁢ di⁤ peso. Questo dispositivo è stato ⁣utilizzato per testare un nuovo razzo vettore. Il lancio, avvenuto a ottobre, ha superato le aspettative, raggiungendo un’altezza di 356 metri, 6 metri in​ più‍ del previsto. Ma‍ il team non ‌si ferma qui, il loro prossimo⁣ obiettivo è la⁤ costruzione di una ‍sonda⁣ meteo per migliorare le previsioni meteorologiche nella regione ⁢Veneto.

La collaborazione con Meteo In Veneto

Il progetto della sonda meteo è nato grazie alla collaborazione con⁤ l’associazione Meteo In Veneto. Quest’ultima si occuperà dell’analisi dei dati raccolti ⁤e ‍della⁤ parte finanziaria del progetto, mentre il team ⁤di AstroTommyS si ‍dedicherà alla costruzione e al lancio della sonda.

La missione della⁢ sonda meteo

La struttura della sonda

La​ sonda meteo sarà costituita da ⁢una scatola di ⁤polistirolo, materiale scelto per la sua⁤ leggerezza, resistenza e‍ capacità di isolamento termico. Alla sonda sarà attaccato un paracadute per garantire un atterraggio sicuro e un grande pallone stratosferico, che ‍sarà riempito di elio o idrogeno per far salire⁣ la strumentazione ⁤scientifica. Il pallone sarà‍ fatto esplodere a 6.000 metri di altitudine.

Un progetto eco-friendly

Il team ‌di AstroTommyS ‌ha posto grande attenzione all’aspetto⁢ ambientale del progetto. Non ​ci⁤ sarà alcun tipo di inquinamento nei loro lanci: i gas utilizzati non inquinano e i resti del pallone saranno⁢ recuperati⁤ e smaltiti correttamente. Per⁣ AstroTommyS, è un privilegio poter contribuire alla‍ scienza in questo modo, costruendo e⁣ lanciando missioni che permettono l’analisi di ​dati meteorologici e sostanze ⁤inquinanti.