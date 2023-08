Il 17 agosto 2023, un terremoto di notevole intensità e di superficie, registrato dall’USGS come M6.3, ha colpito la Colombia centrale alle 17:04⁣ UTC (12:04⁤ LT). L’agenzia ‌ha ‍riportato una profondità di 10⁣ km. L’EMSC ha confermato la stessa magnitudo ⁣e profondità.

Dettagli del terremoto

Localizzazione dell’epicentro

L’epicentro è stato localizzato a 16,6 km a ⁢nord di Cumaral (popolazione⁣ 11.263), 18,6 km a nord-nordest di Restrepo ⁢(popolazione⁢ 17.610), 33,3 ​km a nord-nordest di Villavicencio (popolazione 321.717) e 55,2 km‍ a nord-nordest ‌di Acacías (popolazione 40.627), Meta, Colombia.

Impatto ‌sulla popolazione

Si stima che 8.000 persone abbiano avvertito una scossa molto forte,​ 340.000 una scossa forte e 6.725.000 ​una scossa moderata.

Conseguenze del terremoto

Allerta gialla dell’USGS

L’USGS ha emesso un’allerta gialla per vittime e perdite economiche ⁣legate alle scosse. Sono possibili alcune vittime e danni, e l’impatto dovrebbe​ essere relativamente ‌localizzato. In passato, le allerte gialle hanno richiesto una risposta⁢ a livello locale o regionale.

Perdite economiche e danni strutturali

Le perdite economiche stimate sono inferiori all’1% del PIL della Colombia. In generale, ⁢la popolazione di questa regione vive‍ in strutture vulnerabili alle scosse di terremoto, sebbene esistano strutture resistenti. I tipi ​di edifici vulnerabili predominanti sono quelli‌ con muri di fango e legno‍ e tipi di costruzione sconosciuti o vari.

Rischi secondari

Franamenti di‌ terreno

I terremoti recenti in questa zona hanno causato rischi secondari come frane che potrebbero aver contribuito alle perdite. Si stima che le frane innescate da questo terremoto⁤ siano limitate in numero e/o estensione spaziale.

Liquefazione del⁤ terreno

La ‌liquefazione è stimata essere significativa in termini di⁢ gravità e/o estensione spaziale.

Conclusione

Il terremoto di ‌magnitudo‌ 6.3 ⁢che ha colpito la Colombia centrale il‌ 17 agosto 2023 ha ⁤causato notevoli scosse in ⁢diverse aree, ⁢con⁢ un impatto‌ significativo ⁤sulla popolazione locale. L’USGS ha emesso un’allerta gialla e si‌ prevedono perdite economiche, sebbene inferiori all’1% del PIL del paese. Inoltre, sono ​stati ⁤segnalati rischi secondari come frane‍ e liquefazione del terreno.