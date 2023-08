Una donna della Florida racconta di aver temuto per⁤ la sua vita dopo essere stata colpita da una ​razza velenosa. Il pungiglione ⁤si è conficcato nella sua schiena, sfiorando i‌ suoi polmoni. La sopravvissuta, Kristie O’Brien, ha⁢ condiviso la sua esperienza.

Una giornata di sole si trasforma in un incubo

Kristie O’Brien stava trascorrendo ‌una giornata di sole sulla spiaggia di Bahia a Ruskin, ​in Florida, con⁢ suo marito ‌quando ha‌ deciso di ​rinfrescarsi ‍entrando nell’acqua fino alle ginocchia. Si è poi piegata all’indietro per bagnarsi ⁤i ​capelli e le spalle.

Un attacco ​improvviso

“Appena‌ ho toccato l’acqua, ho sentito come se qualcosa mi avesse punto”, ha raccontato O’Brien. Quando si ​è rialzata​ per uscire dall’acqua, suo marito, rimasto sulla⁤ spiaggia, è rimasto scioccato da ⁢ciò ⁢che vedeva: una ⁣razza viva pendeva dalla schiena di⁣ O’Brien, il suo pungiglione velenoso conficcato nella⁤ sua pelle fino al centro della sua spalla destra.

Il pungiglione della razza era penetrato per 10 centimetri nella schiena‌ di O’Brien,⁢ mancando ⁣il suo polmone di⁤ pochi millimetri.

La paura di morire

O’Brien ha stimato che il pungiglione fosse penetrato per⁤ più‍ di dieci centimetri nella ‍sua schiena, mancando il suo‍ polmone di pochi ⁢millimetri. Con la razza visibilmente agitata, sapeva di non doversi muovere,⁤ dicendo a suo marito di non​ tirare fuori ​il pungiglione.

“Stavo cercando di rimanere il più calma possibile”, ha detto O’Brien, “Ma ero certa che stavo per morire perché, ​intendo, tutti hanno in ⁢mente ‌l’immagine di Steve ⁣Irwin,‍ il famoso Cacciatore ‍di Coccodrilli, quando è stato trafitto al petto da una razza”. Irwin è stato ucciso da una razza nel 2006 mentre filmava​ nella ‍Grande Barriera Corallina.

Un ricovero ospedaliero⁢ di una settimana

I paramedici‌ hanno liberato O’Brien in acqua tagliando la razza alla‍ base‍ della sua coda. In ospedale, un team di trauma ​ha accuratamente⁣ rimosso il pungiglione. Venerdì, O’Brien era ancora in⁤ cura per l’avvelenamento dal veleno della razza.

Il ‌rischio di infezione

O’Brien ha detto ‌di aspettarsi di​ rimanere all’ospedale St. Joseph di Tampa per almeno sette giorni nel caso di⁤ un’infezione ‍batterica dall’acqua. “È ancora incredibilmente​ doloroso lì. Sono come scosse​ di dolore. ⁢E‌ dicono che ⁢è solo a causa ⁤della tossina che è effettivamente nel pungiglione della ⁢razza”, ha detto.

Un caso raro

Dopo aver⁣ parlato con il suo team di assistenza⁤ medica,‌ la madre di ​tre figli ‍ha detto che la maggior parte⁤ di loro non aveva mai trattato ⁤una ferita da puntura esattamente‌ come questa, ⁣sottolineando quanto sia insolito per qualcuno ‌subire un trauma ​alla parte‍ superiore del corpo da una razza.

Nonostante l’esperienza traumatica, O’Brien, residente⁤ in⁤ Florida da molto tempo, ha ​detto di non avere paura di⁤ tornare in acqua. “Tornerò⁢ in acqua, probabilmente⁤ solo non nella baia. Probabilmente non nuoterò nella baia”,‌ ha ⁣detto. “Ma intendo, le razze ‌sono là fuori, e noi‍ siamo nel loro⁤ ambiente”.

Per⁤ aiutare con le spese ‍mediche di O’Brien,⁢ è stato creato un GoFundMe.