Nell’ambito delle previsioni meteorologiche su lungo termine, ci accingiamo ad esaminare quelle per i prossimi 5-15 giorni. È noto che i modelli matematici, oltre le 120 ore di previsioni, diventano sempre meno attendibili con l’aumentare della distanza di previsione. La loro attendibilità a 15 giorni di previsione è infatti inferiore al 10%.

Affidabilità dei Modelli Matematici

I modelli ensemble danno risultati più precisi; tra questi, considereremo il modello matematico EPC di ECMWF.

Previsioni per la Seconda Decade di Giugno

La situazione meteorologica non presenta grandi cambiamenti rispetto all’attuale. Le zone anticicloniche, in quota ed al suolo, rimangono settentrionali, con massimi dapprima sulle Isole Britanniche e successivamente a nord dell’Inghilterra nella seconda decade di Giugno. Questo comporta la presenza di zone depressionarie sul Mediterraneo, in particolare su quello meridionale.

Situazione sull’Italia

Il Nord Italia sembra protetto da un campo anticiclonico dal 7 al 12 Giugno, mentre pressioni più basse su tutta la Penisola dovrebbero persistere nella seconda decade del mese, con correnti occidentali più decise provenienti dalla Penisola Iberica.

Temperature e Precipitazioni

Tra il 7 ed il 12 Giugno le temperature resteranno al di sotto delle medie generalmente al Centro ed al Sud Italia, mentre saranno lievemente superiori alla norma al Nord Italia. Dal 12 al 16 Giugno, le temperature diminuiranno leggermente al Nord, rimanendo sotto la norma al Centro Sud.

Farà freddo tra Spagna, Nord Africa, l’Italia centro meridionale, tutto il Mediterraneo Orientale, mentre le temperature saranno superiori alla norma tra Inghilterra, Francia, Germania, fino all’Europa Orientale. In Scandinavia previsto freddo.

Per l’intero periodo, le precipitazioni saranno molto al di sotto della norma su Gran Bretagna ed Europa Centrale ed Orientale, ma superiori alla norma su tutto il Mediterraneo, Italia compresa. Questa situazione è fortemente anomala, in quanto normalmente le precipitazioni estive sono scarse sul Mediterraneo, mentre le perturbazioni atlantiche scorrono dall’Inghilterra verso la Polonia.