L’avanzamento tecnologico sbarca sul fronte dei disastri ambientali, in particolare gli incendi forestali, con una nuova promettente soluzione: i droni. Questi dispositivi senza pilota stanno emergendo come strumenti efficaci e versatili per combattere i fuochi che devastano ampie aree forestali, spesso inaccessibili o pericolose per gli uomini. Nel cuore del Portogallo, ad esempio, un drone dotato di un sistema di irrigazione potente ha dimostrato di poter estinguere un incendio in pochi minuti. Ma questi droni rappresentano solo la punta dell’iceberg di una rivoluzione tecnologica che potrebbe cambiare radicalmente la gestione degli incendi forestali.

Il drone anti-incendio in azione

In una calda giornata di Maggio nel centro del Portogallo, un cumulo di sterpaglie della grandezza di un’auto prende fuoco. Improvvisamente, dall’alto, si riversa una cascata d’acqua sulle fiamme. Questo “pioggia” non cade dal cielo, ma da un drone di grandi dimensioni che aleggia a circa 15 metri di altezza, dotato di un tubo anti-incendio collegato al ventre. Questo drone, leggero e maneggevole, può raggiungere luoghi troppo pericolosi o difficili da accessibili per i vigili del fuoco.

Dietro le quinte: come funziona il drone anti-incendio

Il drone, chiamato Sap (un acronimo portoghese per “sistema a ugello portato”), pesa 21kg ed è uno dei più recenti strumenti nella lotta contro gli incendi forestali estremi. Con un’apertura alare di 2,14 metri e realizzato principalmente in fibra di carbonio, può infilarsi in luoghi che sarebbero troppo pericolosi o difficili per i vigili del fuoco.

Il contesto globale: incendi in aumento e nuove tecnologie

Mentre il drone anti-incendio è stato testato, numerosi incendi hanno continuato a divampare in Canada, provocando l’evacuazione di migliaia di persone. Il Portogallo non è l’unico paese che affronta un rischio crescente di incendi. Questo mese, il fumo degli incendi canadesi ha riempito i cieli dell’intero Nord America. La necessità di nuove tecnologie per gestire gli incendi aumenterà solo con il peggioramento dei cambiamenti climatici.

Il futuro della lotta agli incendi

Tuttavia, una cosa che la tecnologia non può ancora fare è prevedere con precisione il comportamento di un incendio – un gap di dati particolarmente preoccupante dato che gli incendi diventano sempre più grandi e imprevedibili a causa dei cambiamenti climatici. Ma con l’aiuto dell’IA, gli esperti stanno lavorando su modi per combinare i dati satellitari sulle condizioni della vegetazione e altri fattori con le osservazioni dei droni