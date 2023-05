La corsa per svelare il mistero nascosto dietro l’inusuale messaggio proveniente da Marte è appena cominciata. L’enigmatico segnale è stato intercettato ieri sera dai nostri radiotelescopi, e le informazioni sono state elaborate e rese accessibili a tutti sul portale del progetto ‘A Sign in Space’. Questa stimolante sfida che unisce scienza, arte e fantascienza ha attirato l’attenzione di un’ampia folla di curiosi, provenienti da ogni angolo del pianeta, Italia inclusa. La proposta di decifrare questo singolare messaggio marziano, un’idea innovativa dell’artista Daniela de Paulis, è stata abbracciata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e supportata da Agenzia Spaziale Europea, Seti Institute e Green Bank Observatory.

La natura del segnale e la sua ricezione

Il segnale, che evoca l’immagine di un messaggio inviato da un’ipotetica civiltà extraterrestre, è stato emesso tramite onde radio dalla sonda Trace Gas Orbiter, componente fondamentale della missione ExoMars, attualmente in orbita attorno al Pianeta Rosso.

L’arrivo del segnale sulla Terra

Gli specialisti dell’Inaf confermano che il segnale “è stato ricevuto intorno alle 21:16 ora italiana e si è protratto per una durata di circa mezz’ora, come precedentemente previsto”. A intercettarlo sono stati il radiotelescopio italiano di Medicina (Bologna), sotto la supervisione dell’Inaf, e due imponenti radiotelescopi americani (l’Allen Telescope Array del Seti Institute, in California, e il Robert C. Byrd Green Bank Telescope), con l’aggiunta di numerosi gruppi di radioamatori indipendenti.

L’elaborazione dei dati raccolti

I dati raccolti sono stati attentamente analizzati durante la notte e resi pubblici sul sito del progetto nelle prime ore del mattino. “L’attuale sforzo di decodifica è principalmente focalizzato sugli aspetti tecnici del segnale, quindi sull’estrazione del messaggio dalle informazioni ricevute dai radiotelescopi”, dichiarano gli esperti dell’Inaf.

L’interpretazione del messaggio: l’audizione del segnale

Il team della Stazione radioastronomica di Medicina ha selezionato un frammento del segnale lungo un minuto e, con l’aiuto di un software specializzato, lo ha trasformato in suono, rendendolo udibile all’orecchio umano.

Trasformazione del segnale in suono

Grazie a questo processo di conversione, il segnale proveniente dal cosmo è ora ascoltabile. Questa trasformazione del segnale in suono rappresenta un passo fondamentale nel tentativo di decifrare il suo contenuto. Ciò fornisce ai partecipanti un mezzo concreto per apprezzare e studiare il messaggio, offrendo un’opportunità unica di coinvolgimento sensoriale nel progetto.

L’importanza della decodifica

L’interpretazione del messaggio non è solo una sfida di intelligenza e ingegno, ma rappresenta un passo fondamentale nella nostra comprensione della comunicazione interplanetaria. Questo sforzo collettivo per decodificare il segnale è una testimonianza del nostro incessante desiderio di esplorare e comprendere l’universo che ci circonda.

In conclusione, mentre l’avventura della decodifica del messaggio marziano continua, è chiaro che questo evento rappresenta molto più di una semplice sfida scientifica. È un esempio di come la scienza, l’arte e la fantascienza possano unirsi per ispirare l’umanità intera e guidarci nella nostra esplorazione dell’ignoto.