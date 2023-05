Meteo: proviamo a dare uno sguardo al tempo previsto per la nuova settimana, con un occhio di attenzione alle temperature. Le mappe al suolo disegnano sempre l’estensione di un cuneo sull’Europa centro-settentrionale, con una massimo di pressione oscillante tra i 1034 e i 1037 HPA, capace di preservare parzialmente il tempo anche da noi, anche se non mancherà lo spazio per della variabilità, soprattutto pomeridiana.

Per martedì 30 maggio ci sarà del tempo caratterizzato da variabilità pomeridiana sulle Alpi, il nord-ovest e l’Appennino. Mercoledì 31 il tempo sarà caratterizzato ancora da buone mattinate e pomeriggi con variabilità diffusa sui monti, alpini e appenninici e sulla Sicilia settentrionale. Uno scenario invariato nei giorni successivi, con probabile maggior variabilità al nord, specialmente da sabato. Proviamo ad analizzare l’evoluzione delle anomalie termiche: fino al primo giorno di giugno ci saranno delle anomalie positive al centro-nord, quindi temperature sopra media, di poco, mentre saranno sotto media al sud di un paio di gradi. Mentre, in vista del week-end, risulteranno in media su tutta la Penisola. Ma attenzione: un richiamo di aria molto calda dal nord-Africa potrebbe invadere la Spagna dal 2 giugno per poi slittare verso la Sardegna dal 6 giugno, con temperature sopra media di circa 6°C. Un’ondata di caldo che si allargherà velocemente fin verso la Sicilia.