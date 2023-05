Le recenti anomalie meteo, testimoni di un clima sempre più variabile, stanno rivoluzionando il panorama climatico europeo. La nota entità di alta pressione, l’Anticiclone delle Azzorre, si è spostata verso la Russia europea, attraversando le Isole Britanniche e aprendo la strada ai sistemi depressori sul Mediterraneo.

Variazioni Meteorologiche nel Mediterraneo

Impatti sul Nord Africa e l’Italia

Questo riassetto climatico ha provocato effetti significativi sulle zone italiane e sul Nord Africa. Seguendo un’inusuale ondata di caldo in Aprile e nei primi giorni di Maggio, che ha portato a temperature superiori ai 40 gradi Celsius in Marocco, c’è stato un brusco calo delle temperature. In molte località, le massime non hanno raggiunto neanche i 20 gradi Celsius.

Caso Studio: Midelt, Marocco

Un esempio lampante è la località di Midelt, situata nel cuore del Marocco, a circa 1500 metri di altitudine. Qui, il 17 Maggio, la temperatura minima è calata a soli 7,8 gradi Celsius, accompagnata da pioggia con un accumulo di circa 6 mm. Le temperature massime lungo le coste mediterranee del Marocco e dell’Algeria non hanno superato i 21-22 gradi Celsius, anche qui sotto la pioggia.

Il Clima in Europa Centrale

Precipitazioni Intense e Temperature Basse

In Europa Centrale, sono state registrate piogge intense: 62 mm a Lilienfeld e 64 mm a Tulln, entrambe in Austria. Le temperature massime sono state notevolmente basse, con Innsbruck che ha raggiunto solo 10,4 gradi Celsius, ben 10 gradi sotto la media stagionale. A Vienna, la pioggia ha raggiunto i 28 mm, portando il totale mensile a 74 mm, oltrepassando la media trentennale. Qui, la temperatura massima di 9,6 gradi Celsius è stata inferiore di 11,2 gradi alla norma, rendendo il giorno uno dei più freddi registrati a questa data.

Contrasti Climatici in Europa Orientale

Ondata di Calore in Russia e Medio Oriente

Al contrario, la Russia europea sta sperimentando un’ondata di caldo fuori stagione, con temperature massime che hanno raggiunto i 26-28 gradi Celsius a est della Scandinavia. In particolare, la località russa di Karpogory ha misurato una temperatura massima di 26 gradi Celsius, il secondo valore giornaliero più caldo dal 17 Maggio 1984. Un caldo intenso si sta verificando anche in Turchia e Israele, dove l’aria molto calda proveniente dal sud, in particolare dall’Egitto, sta causando un aumento delle temperature. In Turchia, la massima ha raggiunto i 37,2 gradi Celsius ad Iskenderum, mentre in Israele le temperature hanno toccato i 41,6 gradi Celsius a Sedom.

Questi stravolgimenti climatici ci ricordano quanto sia fondamentale monitorare e comprendere le dinamiche meteorologiche. L’Anticiclone delle Azzorre, il Mediterraneo, il Marocco, l’Italia, l’Austria, la Russia e il Medio Oriente stanno tutti fornendo prove dei nostri tempi climatici in continua evoluzione.