Il mese di aprile a Palermo è caratterizzato da temperature ideali e un clima in genere piacevole. Tuttavia, ci sono alcune variabili che possono influire sulle condizioni meteo della città durante questo periodo dell’anno.

Breve introduzione al clima di aprile a Palermo

Aprile è un mese di transizione per il clima di Palermo. In genere, le temperature iniziano a salire, ma abbastanza lentamente, in quanto le brezze di mare mantengono l’aria ancora fresca e piacevole. Tuttavia, nei giorni in cui lo scirocco soffia dall’Africa settentrionale, l’aria diventa calda e secca e le temperature possono schizzare rapidamente su valori vicini ai 30 gradi. Aprile è un mese in cui, a Palermo, piove ancora abbastanza, ma rispetto all’inverno le piogge cominciano già la fase calante che porta all’accentuato minimo estivo di precipitazioni.

Temperature

Le temperature massime diurne a Palermo in aprile si aggirano intorno ai 19-20°C, mentre le minime della notte e del primo mattino si attestano a circa 12-13°C. A causa dell’influenza del mare, l’escursione termica tra giorno e notte è ridotta, inferiore a quella che si ha in gran parte delle altre città italiane. Nella maggior parte delle giornate, il range delle temperature varia tra i 15 e i 25°C durante il giorno e tra i 10 e i 15°C durante la notte.

A Palermo, la differenza tra estate e inverno non è così accentuata come in gran parte del resto d’Italia, pertanto la primavera risente della minore escursione termica annuale attraverso un clima più omogeneo e meno tendente a situazioni meteo estreme.

Tuttavia, anche a Palermo, durante le fasi di maltempo con pioggia o in occasione di ondate di aria fredda da settentrione, soprattutto a inizio mese, le temperature massime giornaliere possono ancora restare sotto i 15°C e le minime della notte scendere sotto i 10°C.

I record di freddo e di caldo



Negli ultimi 50 anni, la temperatura più bassa è stata registrata il 1° aprile 1995 con 6°C; nel 1956 si raggiunsero, però, 3,5°C.

Temperature massime superiori ai 30 gradi si sono raggiunte in più occasioni. L’ondata di caldo più intensa è stata quella del 1985 quando in città si sono raggiunti 34°C (34,6°C all’aeroporto di Punta Raisi). Stranamente, il record di caldo di aprile è inferiore a quello di marzo raggiunto nel 2001, che per la città è di 36°C e per l’aeroporto di Punta Raisi di 34,7°C.

Ondate di caldo

Le maggiori ondate di caldo si verificano quando lo scirocco soffia sull’isola dal deserto del Sahara. Su Palermo, questo vento, già caldo in partenza, si scalda ulteriormente scendendo dai monti alle spalle della città. E’ in queste occasioni che la temperatura può superare i 30 gradi e l’umidità scendere a livelli molto bassi.

Brezze di mare

Le brezze di mare sono una caratteristica importante del clima di Palermo in aprile. Queste brezze mantengono l’aria fesca e piacevole, soprattutto nelle ore più calde del giorno. Inoltre, la posizione della città vicino al mare significa che le temperature sono più miti rispetto alle città dell’interno.

Scirocco

Un altro vento caratteristico della città è lo scirocco. Giunge dall’entroterra e si presenta più raramente rispetto al vento di mare, ma è il responsabile di giornate infuocate e molto secche che già ad aprile possono portare le temperature oltre i 30 gradi.

Piogge

Aprile è l’ultimo mese, prima dell’estate, che presenta ancora una discreta piovosità. In media, vi sono circa 7 giorni piovosi in cui cadono complessivamente 50-60 mm di pioggia. Di solito, la pioggia si presenta in forma moderata, ma non sono da escludere acquazzoni e temporali anche intensi. Nella seconda metà del mese, il rischio di lunghi periodi perturbati tende a diminuire, mentre i temporali possono presentarsi indifferentemente in qualsiasi periodo mensile.

Conclusioni

Il mese di aprile è un ottimo periodo dell’anno per visitare Palermo. Le temperature sono ideali per le attività all’aria aperta, le brezze di mare mantengono l’aria fresca e piacevole, e le piogge non sono frequenti. Tuttavia, è importante tenere a mente che ci sono alcune variabili che possono influire sulle condizioni meteo della città, come le ondate di caldo e i periodi perturbati, per cui per godersi al meglio una vacanza a Palermo è sempre consigliabile consultare le previsioni meteo.