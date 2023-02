Il meteo di Marzo può essere strepitoso. Sussiste, tra le ipotesi, una probabilità di una fase fredda ed instabile. Nonostante sia già Primavera, Marzo sa dare rigori invernali non da poco; ma vediamo i dettagli.

Tempo pazzerello

Condizioni meteo pazzerelle, ma non certo anomale. In fondo, son piuttosto tipiche dei passaggi tra una stagione e l’altra.

Non a caso, il bimestre Marzo-Aprile sa essere a dir poco estremo, a causa di possenti scambi meridiani. In altre parole, per farla semplice, ci son scontri possenti tra correnti che dal Circolo Polare Artico raggiungono il bacino del Mediterraneo.

In talune occasioni, di fatti, tali scambi determinano il rapido passaggio da giornate dal sapore mite (o quasi caldo) ad altre caratterizzate da meteo pienamente invernale. Ma non è raro che ciò accada nel giro di…una giornata! In effetti, occhio agli sbalzi termici davvero repentini.

Le piogge

Dal punto di vista statistico, non dimentichiamoci che il primo mese della Primavera è e può essere tra i più piovosi. Soprattutto, è uno dei più vivaci ed è sovente caratterizzato da un’alternanza tra fasi soleggiate e improvvisi acquazzoni. Non a caso, i primi temporali di stagione al Nord sono proprio nei prossimi periodi. Vedremo quando inizieranno le prime occasioni di tuoni e lampi, per gli amanti del settore.

Il Vortice Polare

Come già scritto in un precedente articolo, l’analisi del Vortice Polare sarà essenziale per il prosieguo del mese e addirittura dell’intera stagione primaverile.

Secondo alcuni run modellistici, in avvio di Marzo potrebbe arrivare un primo possente impulso freddo. Ne conseguirebbe un crollo termico e l’arrivo di neve a bassa quota. Poi, non è esclusa la formazione di un minimo sui mari, che porterebbe forte maltempo.

Certo, per ora sono solo supposizioni, ma in fondo…il prossimo mese sa stupire! Vediamo se risulterà davvero all’altezza delle aspettative.