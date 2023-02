Il meteo del weekend sarà piuttosto anomalo. Come mai? Farà troppo caldo, sembrerà Aprile! Se già ora fa troppo caldo in molte regioni del Nord, nel fine settimana l’anticiclone interesserà maggiormente il Mezzogiorno.

Ma non sarà così per tutti, infatti le previsioni vanno a due velocità. Vediamo insieme come saranno.

Tanta mitezza ma sole non per tutti

Il quadro meteo a livello continentale dice tutto. Un enorme anticiclone, coi massimi tra Francia e Spagna avrà ovviamente grossi effetti pure da noi.

Sicuramente, balzeranno all’occhio le temperature, ben sopra le medie climatiche di riferimento. Già in questi giorni (Lunedì-Mercoledì) le massime sono state circa di 7-10°C oltre la media al Nord. Ma non è tutto e il peggio deve venire.

Tra Venerdì e Sabato il caldo si farà sentire sull’arco alpino, con lo zero termico sfonderà i 3000 metri di quota. Una situazione grottesca del tutto anomala, una sinottica più tipica di Maggio o Giugno che non di Febbraio! Ma vediamo per bene i suoi effetti.

Sabato 18 Febbraio

Sole e mitezza per tutti, tranne dei disturbi al Nord. Oltretutto, complice l’assenza di vento, ritorneranno le nebbie, anche fitte. Soprattutto nottetempo e di prima mattina, ma di giorno il sole, oramai piuttosto potente, potrà dissiparle con una discreta facilità.

Non escludiamo pioviggini tra Liguria e Toscana settentrionale, ma con accumuli assolutamente irrisori, altrove nubi compatte e irregolari.

Domenica 19 Febbraio

Piena Primavera in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori, con sole indisturbato. In queste zone sarà facile superare i 17 gradi diffusi, soprattutto lontano dalle coste.

Sul resto dell’Italia è bene precisare alcune cose. Al Nord avremo spesso cieli coperti, con possibili piogge tra Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, grazie a un modestissimo fronte che bucherà l’alta pressione.

Poca roba comunque, in un contesto sempre mite. Non è certo questa la pioggia che ci serve, ma vorremmo ben altro per sconfiggere la siccità…