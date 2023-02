Siamo in una fase meteo di blocco. Che significa? Un’enorme area di alta pressione sta bloccando di fatto i fronti e interessando mezzo continente.

Di per sé questo tipo di pattern non è certo inusuale in Europa e ci sta, talvolta in ogni stagione dell’anno, benché l’apice risulti in Estate.

Ma il problema è un altro o meglio sono altri. Vediamoli insieme.

Omega Blocking

Tale disposizione su scala europea prende il nome di “Blocco ad Omega”. In sintesi, potremmo dire che è un’enorme area anticiclonica “bloccata” da due centri di bassa pressione, che stazionano ai pedici di essa.

Essi si trovano ai suoi lati e impediscono -di fatto- che la figura altopressorea trasli. Oppure, se vogliamo vederla da un’altra prospettiva, l’anticiclone è grado di stazionare in un’ampia zona per molto tempo, provocando siccità tutto l’anno e incendi in Estate.

La siccità

La siccità tremenda del 2022 è tutt’altro che alle spalle. Oltretutto, l’anno appena occorso, secondo i dati del CNR è stato in assoluto il più caldo, per i Paesi centro-occidentali d’Europa e del Mediterraneo Centrale. Ma non è tutto. I dati parlano pure, dicendo che è stato un anno secchissimo.

In altre parole: non c’è mai stata in 220 anni un’annata così calda e simultaneamente secca! Un vero annus horribilis della climatologia italiana ed europea.

Quanto durerà

Purtroppo, a livello continentale riprende quel trend negativo che ha contraddistinto i mesi passati, salvo qualche parentesi leggermente più fredda e con piogge di breve durata.

Non parliamo poi della stagione nevosa, ben al di sotto della media, in particolare al Nord-Ovest, ma così pure in tutta Italia fino a 15 giorni fa.

È lecito e doveroso sperare in nevicate importanti e temperature in linea alle medie nei mesi a venire per poter scongiurare l’incubo siccità 2023. La Primavera è alle porte, deve essere una stagione piovosa, con precipitazioni generose e ben distribuite.

Se facesse due giorni di forte maltempo e tre mesi senza piogge non è utile, anche se piovesse nelle medie dell’intera stagione: le precipitazioni servono omogenee e regolari. Questo è il nostro augurio.