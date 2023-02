Gli effetti del cambiamento climatico si stanno già manifestando

Gli effetti del riscaldamento globale causato dall’uomo si stanno verificando ora, sono irreversibili per le persone che vivono oggi e peggioreranno finché gli esseri umani aggiungeranno gas serra all’atmosfera.

Vediamo già gli effetti previsti dagli scienziati, come la perdita di ghiaccio marino, lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali, l’innalzamento del livello del mare e ondate di calore più intense. Gli scienziati prevedono che gli aumenti della temperatura globale dovuti ai gas serra prodotti dall’uomo continueranno. Anche i danni causati dal maltempo aumenteranno e si intensificheranno.

La Terra continuerà a riscaldarsi e gli effetti saranno duraturi

Il cambiamento climatico globale non è un problema futuro. I cambiamenti del clima terrestre guidati dall’aumento delle emissioni umane di gas serra che intrappolano il calore stanno già avendo effetti diffusi sull’ambiente: i ghiacciai e le calotte glaciali si stanno riducendo, il ghiaccio di fiumi e laghi si sta rompendo prima, gli habitat naturali di piante e animali si stanno spostando e le piante e gli alberi fioriscono prima.

I costi dei danni causati dal cambiamento climatico aumenteranno in futuro

Alcuni cambiamenti, come siccità, incendi e precipitazioni estreme, stanno avvenendo più velocemente di quanto gli scienziati abbiano valutato in precedenza. Infatti, secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – l’organismo delle Nazioni Unite istituito per valutare la scienza relativa ai cambiamenti climatici – gli esseri umani moderni non avevano mai visto prima cambiamenti come quelli osservati nel clima globale negli ultimi decenni e alcuni di questi cambiamenti sono irreversibili per le prossime centinaia o migliaia di anni. Gli scienziati ritengono che le temperature globali continueranno ad aumentare per molti decenni, principalmente a causa dei gas serra prodotti dalle attività umane.

Cosa dice il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC

Il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC, pubblicato nel 2021, ha rilevato che le emissioni umane di gas che intrappolano il calore hanno già riscaldato il clima di circa 1,1 gradi Celsius dai tempi preindustriali (a partire dal 1750). La temperatura media globale dovrebbe raggiungere o superare 1,5 gradi Celsius di aumento entro i prossimi decenni. Questi cambiamenti interesseranno tutte le regioni della Terra.

La gravità degli effetti causati dal cambiamento climatico dipenderà dalle future attività umane. Maggiori emissioni di gas serra porteranno a più estremi climatici e a effetti dannosi diffusi in tutto il nostro pianeta. Tuttavia, questi effetti futuri dipendono dalla quantità totale di anidride carbonica che emettiamo. Quindi, se riusciamo a ridurre le emissioni, potremmo evitare alcuni degli effetti peggiori.

Maggiore sarà il riscaldamento del pianeta maggiore la probabilità di impatti gravi, pervasivi e irreversibili.

È troppo tardi per prevenire il cambiamento climatico?

Fonti di informazione:

nasa.gov

IPCC