La prevista ondata di maltempo è entrata nel vivo nelle ultime ore, per l’ingresso della parte attiva di un’intensa perturbazione. Le precipitazioni hanno raggiunto le regioni di Nord-Ovest, la Sardegna ed il medio-alto versante tirrenico e si vanno estendendo a tutto il Centro-Nord.

Come avevamo anticipato, il fronte perturbato tende a scorrere sopra uno strato d’aria molto fredda presente sulle pianure del Nord ed in particolare sulla Val Padana Occidentale. In queste zone la neve, aiutata dalle precipitazioni, si sta spingendo fino alla pianura.

La neve sta scendendo particolarmente copiosa e in modo diffuso sul Piemonte Centro-Meridionale, ma nevica ormai con insistenza da alcune ore anche sulla città di Torino. I primi fiocchi sul capoluogo sono iniziati a cadere poco dopo le ore 12 e ora la città è interamente ricoperta di bianco.

Lungo la rete viaria del capoluogo si segnalano disagi alla circolazione stradale, per alcuni mezzi che si sono messi di traverso. La situazione più critica si registra all’imbocco della tangenziale sud e poi lungo la statale che collega Chieri a Torino, dove le auto procedono a passo d’uomo.

Disagi per la nevicata non mancano anche in tutto l’hinterland torinese e soprattutto lungo le zone di collina, dove la neve cade più abbondante. In qualche caso gli accumuli di neve raggiungono e superano i 10 cm, con la neve che continuerà a cadere per alcune ore.

Grande neve sul Piemonte meridionale

La neve cade ancora più fitta ed abbondante sul Basso Piemonte, sull’astigiano ed in particolare sul cuneese. Qui gli accumuli raggiungono i 15 cm già sulle pianure, tutti caduti nell’arco di circa tre ore, a conferma dei fenomeni intensi.

Non c’è solo la neve, ma anche il temibile fenomeno del gelicidio causato dal richiamo delle correnti calde in quota. Come previsto, in alcune valli interne liguri cade pioggia che gela al suolo, ma il fenomeno è segnalato anche sull’alessandrino sud-orientale, lungo alcuni fondovalle fascia appenninica.

La pioggia nel frattempo prevale sul resto della Val Padana, ma fiocchi fino in pianura stanno raggiungendo l’ovest della Lombardia, specie tra comasco e varesotto. Nelle prossime ore qualche fiocco di neve, nel clou dei fenomeni, potrebbe riuscire a cadere anche su Milano, ma senza alcun deposito al suolo.

Sul Centro-Sud la situazione è completamente diversa, con clima molto mite che prevale anche sulle regioni centrali nonostante le piogge. Fa persino caldo all’estremo Sud ed in Sicilia. A Palermo si sono toccati i 26 gradi ed è enorme quindi la differenza rispetto a Torino dove nevica con 0°C.