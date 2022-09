Abbiamo rielaborato con un linguaggio adatto a tutti, oltre che commentato il bollettino meteo, con validità mensile diffuso dall’Aeronautica Militare.

Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare prospetta diffusamente un settembre con temperature sopra la media in Italia.

Le precipitazioni tendono a riprendere, probabilmente con accumuli attorno alla media, soprattutto parrebbe nel Nord Italia, ma anche altrove non dovrebbe andar malissimo.

Sino all’11 Settembre 2022

Dovrebbe prevalete un flusso di correnti sudoccidentali con una modesta curvatura anticiclonica, tutto ciò si traduce con una condizione di prevalente stabilità atmosferica. Tuttavia, c’è la possibilità del transito di masse d’aria in grado di causare locali e temporanea instabilità atmosferica. Si innescheranno, infatti, delle aree temporalesche che attraverseranno velocemente parte del territorio italiano senza influire decisamente sul cumulato del periodo. Le precipitazioni, infatti, risulteranno nella media sulle regioni settentrionali e la Toscana mentre al Centro e Sud si avrà un regime più asciutto rispetto al periodo. Le temperature risentiranno maggiormente dell’avvezione calda presente a tutti i livelli confermandosi oltre i valori della media di riferimento.

12 – 18 Settembre 2022

Nel periodo di previsione sembra intravedersi una lieve incertezza rispetto alla configurazione barica prevalente; il flusso delle correnti appare in prevalenza occidentale, ma anticipato da una curvatura tra la zona adriatica e i paesi balcanici. Con tale condizione il transito di disturbi atmosferici è molto più probabile con conseguente ripristino dei valori precipitativi nella media del periodo al Centro ed il Nord, mentre il Sud Italia rimane ancora lievemente al di sotto della media. Le temperature pur subendo un parziale ridimensionamento resteranno ancora per lo più superiori alla media del periodo al Centro e Sud Italia, ma limitatamente alle aree più occidentali anche al Nord, mentre saranno in linea con i valori medi sul restante settentrione.

19 – 25 Settembre 2022

Il periodo di previsione vedrà ancora una incertezza nella distribuzione della pressione atmosferica a varie quote, rispecchiando quasi totalmente la settimana precedente. Le precipitazioni, infatti, saranno quasi completamente in linea con la media del periodo ad eccezione delle aree a ridosso dell’arco alpino dove risulteranno al di sopra della media. Le temperature non subiranno particolari variazioni rimanendo in media al Nord Italia, e al di sopra della norma sul resto del Paese, seppur in modo più contenuto.

26 Settembre – 01 Ottobre 2022

Anche il suddetto periodo di previsione sarà interessato da un flusso di correnti occidentali che assicurerà il transito di moderati disturbi sul nostro Paese senza però interferire sul campo termico che generalmente, quindi sarà sopra la media. Conseguentemente, avremo un regime pluviometrico in linea con la statistica del periodo.

Una nostra ulteriore considerazione: il mese di settembre, come da mesi annunciamo, era già prospettato da mesi, con i nostri approfondimenti, con una piovosità attorno alla media. Ma l’aspetto più negativo sarà quello di avere temperature sopra la media.

Il caldo ormai fuori stagione è un aspetto negativo per il nostro benessere, e soprattutto perché mantiene molto anomala la temperatura dei mari che ci circondano e quelli del bacino occidentale del Mediterraneo, da dove giungono le principali perturbazioni.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.