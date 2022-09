METEO SINO AL 3 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un esteso vortice depressionario abbraccia tutta l’Europa Centro-Settentrionale e condiziona il meteo anche sull’Italia dove continueranno a transitare vari impulsi perturbati. I fronti giungeranno sul Mediterraneo trasportati da un flusso di correnti da ovest-sud/ovest, con maltempo che sarà pertanto più incisivo lungo le regioni tirreniche.

L’aria fredda presente oltralpe si farà sentire solo in parte, favorendo qualche spruzzata di neve sulle Alpi prossime al confine fino a quote localmente di poco inferiori ai 2000 metri. Un’ulteriore recrudescenza del maltempo è attesa tra giovedì e venerdì, quando faranno ingresso due perturbazioni più organizzate associate ad un minimo di pressione nei pressi del Mar Ligure.

Il maltempo si accanirà ancora soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro-Sud, ma non mancherà occasione per delle precipitazioni anche sul Nord Italia. Gli effetti di questa fase a tratti perturbata si attarderanno probabilmente sino all’inizio del weekend, poi la tendenza sembra favorevole ad un rapido miglioramento per il ripristino di condizioni anticicloniche.

Ci attende una fase più stabile a partire da domenica. Non è escluso che l’anticiclone possa durare per giorni, dando luogo alla tipica ottobrata romana. Tuttavia, nel corso della prossima settimana correnti fredde in discesa sull’Europa Centro-Orientale potranno farsi sentire anche sull’Italia, principalmente sulle Alpi e lungo i versanti adriatici.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 28 Settembre: al Nord peggiora sulle Alpi Centro-Occidentali, con nevicate sui confini a nord fino ai 2000 metri. Qualche precipitazione sconfinerà entro sera sulle pianure del Nord-Est. Al Centro-Sud nuovi rovesci e temporali coinvolgeranno l’ovest della Sardegna e la fascia tirrenica a partire dalla Toscana fino alla Campania.

Giovedì 29 Settembre: maggiore instabilità sulla Sardegna occidentale e sulle regioni tirreniche, con rovesci temporaleschi localmente di forte intensità. Peggiora anche al Nord, con precipitazioni sulle pianure a nord del Po, ma i fenomeni più intensi sono previsti sul Levante Ligure e sul Friuli.

Venerdì 30 Settembre: molto instabile al Nord, su ovest Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche, ma in miglioramento verso sera. Neve sulle Alpi anche sotto i 2000 metri.

Ulteriori tendenze meteo: strascichi d’instabilità sabato, poi subentrerà un netto miglioramento con la rimonta dell’alta pressione. Le temperature risaliranno di qualche grado.