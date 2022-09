È sempre complesso ottenere le stime degli eventi meteo estremi; perciò, ogni informazione tal proposito sarà da considerare sempre come approssimativa di un evento meteo che si verificherà, e che dal punto di previsione sarà in via di definizione.

Notiamo costantemente che vengono proposte temperature anche sopra e attorno a 40 °C. In realtà l’eccessiva ondata di caldo è stata discretamente ridotta come intensità dei modelli matematici di previsione, non si dovrebbero raggiungere i record storici di cui vi abbiamo parlato precedentemente, e che avvennero nel settembre 1946. A quell’epoca si raggiunsero e si superano pure i 45 °C.

L’onda di calore interesserà soprattutto Sardegna e Sicilia, le correnti africane pomperanno aria umida e calda verso tutta l’Italia. Le regioni settentrionali ne saranno meno coinvolte, ma man mano che si scende verso sud avremo temperature sempre maggiori, inoltre in alcune aree, colmi coincidere di situazioni locali, si potrebbero anche decisamente superare i ben 40 °C.

Ormai siamo in autunno per quanto riguarda la meteorologia, il 1° settembre è la data di trapasso verso la nuova stagione che conclude l’estate metereologica. Ciò spesso non coincide con un cambiamento meteorologico verso l’autunno vero. Però in media, in Italia, soprattutto nel Centro-Nord il clima si fa decisamente meno caldo, molto più piacevole, e sono frequenti anche i temporali. Questi poi in genere si espandono anche alle regioni centrali ma anche al Sud Italia.

Una curiosità: i temporali di agosto hanno buttato grandi piogge al Sud Italia. In Sicilia alcune stazioni meteo hanno totalizzato 200 mm di pioggia in un mese, in quello che dovrebbe essere assieme a luglio il più asciutto.

Viviamo un cambiamento climatico, ma ancora ad oggi non siamo in grado di tarare l’entità del cambiamento del clima, anche perché alcune aree del Pianeta si sono riscaldate più di altre. Talune registrano periodi persistentemente sotto media. Ma tutto questo complesso cambiamento conferma il cambiamento climatico e il riscaldamento globale.

Le stime qui nel seguito dovrebbero essere eccessi di temperatura che si verificheranno. Si parla come sempre di proiezioni, quindi vedremo man mano che ci avvicineremo ai giorni di picco di caldo le temperature previste da modelli matematici sempre più maggior risoluzione.

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Palermo, Caltanissetta, Olbia 38°C

Catania, Sanluri, Foggia 37°C

Cagliari, Cosenza, Crotone, Siracusa, Carbonia, Villacidro 36°C

Messina, Enna, Reggio di Calabria, Agrigento, Benevento, Nuoro, Tortolì 35°C

Matera, Iglesias, Lecce, Ragusa, Oristano, Catanzaro, Taranto 34°C

Lanusei, Barletta, Bari, Caserta, Trani, Andria, Salerno, Trapani, Roma 33°C

Terni, Avellino, Brindisi, Ascoli Piceno, Grosseto, Frosinone, Modena, Mantova, Firenze, Reggio nell’Emilia, Rimini, Sassari, Cesena, Ferrara 32°C

Alessandria, Forlì, Parma, Rovigo, Potenza, Asti, Cremona, Napoli, Pavia, Pescara, Tempio Pausania, Prato, Vibo Valentia, Bologna, Milano, Padova, Chieti, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Vicenza, Verona, Lodi, Viterbo, Isernia, Monza, Rieti, Vercelli, Latina, Pordenone 31°C

Novara, Brescia, Torino, Trieste, Campobasso, Macerata, Teramo, Treviso, Ancona, Bolzano, Lucca, Arezzo, La Spezia, Genova, Lecco, Como, Pisa, Pistoia, Verbania, Livorno, Siena, Udine, Trento 30°C

Savona, Bergamo, Urbino, Gorizia, Carrara, Imperia, Fermo 29°C

Massa, Venezia, L’Aquila, Perugia, Aosta, Varese, Cuneo 28°C

Sondrio, Biella, Belluno 26°C

TUTTI I COMUNI D’ITALIA

Catenanuova 40.9°C

Palagonia 40.4°C

Lentini 40.1°C

Raddusa 40°C

Ramacca, Scordia 39.6°C

Bompensiere 39.5°C

Campofranco 39.3°C

Salaparuta 39.1°C

Avola 39°C

Palermo-Settecannoli 38.8°C

Ottana, Paternò, Villarosa 38.7°C

Vallelunga Pratameno 38.6°C

Siliqua 38.5°C

Ballao, Palermo-Ciaculli-Croceverde 38.4°C

Palermo-Brancaccio, Poggioreale, Priolo Gargallo, Valguarnera Caropepe 38.3°C

Francofonte, Regalbuto, Vallermosa 38.2°C

Castel di Iudica, Leonforte, Muravera, Palermo, Villaputzu 38°C

Caltanissetta, Militello in Val di Catania 37.9°C

Carlentini, Furtei, Motta Sant’Anastasia, Musei, Noto, Ortacesus, Samassi, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco 37.8°C

Nuxis, Olbia, Segariu, Senorbì, Villamar 37.7°C

Loiri Porto San Paolo, Pietraperzia, Serrenti 37.6°C

Agira 37.5°C