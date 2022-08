Un’allerta meteo è stata emessa dalla Protezione Civile di livello giallo per un ampio territorio italiano. A causare questa disposizione è il transito di masse d’aria instabile, che soprattutto nelle ore pomeridiane determinano temporali che possono assumere di forte intensità.

È attiva un’allerta ordinaria di criticità gialla che va dalla Lombardia orientale, compresa la provincia di Bergamo oltre che la Lomellina, sino a tutta l’Emilia-Romagna, mentre in Veneto contempla la provincia di Belluno.

Nel Centro Italia l’avviso giallo si estende dalle Marche all’Abruzzo, il Molise, così come tutto il Lazio. Aree di avviso con criticità allerta gialla sono indicate anche nell’Isola d’Elba e l’arcipelago in Toscana, oltre che l’area di Orbetello.

Nel Sud Italia tutta la Campania e la Basilicata settentrionale, sempre in allerta meteo gialla.

Si parla di possibilità di temporali che potrebbero assumere forte intensità, localmente accompagnate anche da grandinate, e rovesci di pioggia molto intensi. Fenomeni temporaleschi potrebbero essere associati a fulmini frequenti

Alleghiamo la cartina estratta dal sito web della Protezione Civile con gli avvisi e la legenda.