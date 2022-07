METEO SINO AL 20 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

La tregua è finita ed un’ennesima ondata di caldo caratterizzerà il meteo molto a lungo. L’anticiclone africano avanza verso l’Italia, con il suo carico d’aria rovente sahariana che al momento sta esprimendo i suoi massimi effetti tra Spagna e Portogallo. In queste nazioni si sono raggiunti picchi di 46 gradi.

Già da venerdì ci aspettano i primi picchi di 38 gradi e localmente di più su alcuni tratti della Val Padana, ma anche sulle piane interne del Centro Italia e della Sardegna. Sul finire della settimana l’anticiclone abbraccerà tutta Italia, con la colonnina di mercurio che aumenterà ulteriormente di qualche grado su parte del Centro-Sud, con punte prossime ai 40 gradi.

Una lieve temporanea attenuazione del caldo per domenica è attesa al Nord e lungo i versanti adriatici, a causa dell’insinuarsi d’aria più fresca in quota collegata ad un fronte diretto sui Balcani. La coda del fronte sfiorerà i versanti orientali, con un po’ d’instabilità diurna che si manifesterà con qualche temporale sulle regioni di Nord-Est e in Appennino.

La fase apicale del caldo potrebbe però aversi nel corso della nuova settimana, in particolare attorno al 20 luglio. In questo frangente le temperature potrebbero schizzare ancor più verso l’alto, fino alla possibilità di superare addirittura i 40 gradi in qualche località tanto al Nord quanto al Centro-Sud. La canicola non mollerà per il resto della settimana e solo nel weekend potrebbe smorzarsi al Nord.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 15 Luglio: giornata all’insegna del sole con caldo africano in accentuazione e picchi di 38 gradi in Val Padana. Nubi si formeranno al pomeriggio sulle Alpi e Prealpi Centro-Orientali, con acquazzoni che potrebbero sconfinare in serata verso le pianure del Triveneto.

Sabato 16 Luglio: nessuna novità di rilievo, con bel tempo a parte ulteriori temporali sulle Alpi e Prealpi specie del Nord-Est, in sconfinamento serale alle alte pianure tra Veneto e Friuli.

Domenica 17 Luglio: avvio di giornata con qualche precipitazione a ridosso delle Alpi Occidentali e sole altrove. Al pomeriggio qualche acquazzone interesserà l’Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: nuova fase acuta dell’anticiclone africano nella prima metà della nuova settimana, ma non mancherà qualche rovescio sulle Alpi e Prealpi. Le temperature risaliranno lievemente verso picchi prossimi ai 40 gradi sulle regioni tirreniche e zone interne del Centro-Sud. Il caldo potrebbe smorzarsi entro il weekend successivo, ma solo al Nord.