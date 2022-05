Le condizioni meteo di calore estrema tenderanno a raggiungere l’Italia soprattutto durante il prossimo fine settimana, innalzando i termometri a dismisura. Localmente si potrebbero raggiungere anche valori di temperatura probabilmente anche di record storici per maggio su alcune località.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa viene previsto giorno dopo giorno per quanto concerne l’andamento della massa d’aria calda proveniente dall’Africa. Nella giornata di venerdì, dopo il temporaneo transito di una massa d’aria fresca avvenuto il giorno precedente, ecco che una nuova bolla d’aria rovente si metterà in moto verso la Penisola Iberica e la Francia, estenderà però la sua influenza a quasi tutta Italia dove le temperature torneranno ad aumentare, in particolare in Sardegna.

Questo evento meteo, inserito assieme ad altre anomalie del clima, conferma i cambiamenti climatici che stiamo osservando anche nel meteo giornaliero.

La giornata di sabato 21 maggio inizierà sotto la bolla d’aria molto calda che farà rotta sui mari occidentali del Mediterraneo, influenzando specialmente la Penisola Iberica, la Francia centro meridionale, e poi rapidamente l’Italia del Nord, la Sardegna e il Centro. La calura tenderà in giornata estendersi anche verso le altre regioni italiane.

Domenica 22 maggio, il flusso d’aria rovente che sabato stazionava sulla Penisola Iberica, tenderà a spostarsi verso l’Italia dove avremo i maggiori picchi di temperatura.

Lunedì 23 maggio ci sarà un cedimento della bolla rovente al Nord Italia, dove comincerà ad affluire aria un po’ più fresca, ma non parliamo per ora di refrigerio. Ma ecco che si concederà dal Nord Africa una nuova bolla d’aria calda che si porterà verso la Sardegna e poi la Sicilia, e sarà coinvolta tutta la penisola italiana, con temperature estremamente sopra la media.

Nelle giornate successive l’aria rovente africana proverà ancora a raggiungere d’Italia, e ci troveremo perlomeno si non mercoledì 25 con valori sopra la media su tutta la nostra nazione. Valori altissimi ci saranno in Sardegna e Sicilia specie nelle zone interne, ma anche su gran parte del Centro-Sud.

Per vedere un refrigerio dovremo spostarci addirittura verso il finire della prossima settimana, ma per questo dedicheremo un approfondimento a parte.

Qui nel seguito troverete le temperature massime estreme stimate durante questa fase di grande caldo, dapprima abbiamo elencato i capoluoghi di provincia che vedono primeggiare la Campania con 36 °C a Benevento e Caserta.

Di seguito poi troverete le temperature estreme per località italiana. Qui troviamo i picchi massimi in Sicilia, ma subito dopo in varie località della Sardegna. Per quanto riguarda gli estremi termici, questi si dovrebbero fermare a poco più di 38 °C, ma queste sono solo stime, e il rischio che si possano raggiungere anche i 40 °C non è affatto remoto.

