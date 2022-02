La notizia è stata di recente riportata in Italia da alcuni quotidiani, i quali scrivono che deputati e senatori hanno votato per una legge considerata strategica. Questa include l’allestimento di una centrale di studio del fenomeno UFO.

Il testo presentato nel parlamento è stato approvato quasi all’unanimità, e senza le dispute solite per altri disegni di legge. La nota parla chiaro, ben 770 miliardi di dollari sono stati stanziati dal Governo USA quale politica di difesa degli Stati Uniti messi a disposizione del Pentagono.

Gli UFO sono un tema scottante a Washington, così parrebbe. Se un tempo venivano definiti come un complotto marginale, ora si è passati ai fatti concreti, con un dibattito sulla sicurezza nazionale. E a questo punto, siccome è nostra abitudine rivolgerci alle fonti ufficiali per comprendere di cosa si tratta, vi descriviamo di che si tratta.

I giornali americani titolano: “gli X-Files stanno uscendo dallo scantinato”. Il disegno di legge annuale sulla difesa ha approvato mercoledì 15 dicembre 2021, predispone la creazione di una nuova agenzia per indagare sugli avvistamenti di UFO con un importo mastodontico da 770 miliardi di dollari che il Senato degli Stati Uniti.

Alcuni analisti americani sostengono che il Pentagono ha scoperto ben oltre di ciò che è stato reso noto sino ad ora, e che si teme un’invasione aliena. E come dargli torto. Nel 2019 uno studio della Brown University aveva stimato il costo della guerra afghana per gli Stati Uniti a 978 miliardi di dollari (il conto includeva anche un’ipotesi per il 2020).

Si avete letto bene, la cifra stanziata è maggiore a quella che fu stanziata per la guerra in Afganistan, costata poi molto più del previsto.

Si dice che ai sensi della sezione 1683 del National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2022, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines, devono istituire una struttura organizzativa, comprensiva di autorità, per affrontare i fenomeni aerei non identificati entro 180 giorni da quando il presidente Biden ha firmato il disegno di legge.

I termini sono di evidente urgenza. Ma emergono altri sospetti.

Tra i compiti della nuova agenzia, si legge nella nota, è quello di valutare i collegamenti tra i fenomeni di UFO e la possibilità che dietro il fenomeno noto e con prove certe, si celino attività di governi stranieri

che dispongono di tecnologie avanzante e non note alla Civiltà. Governi stranieri o attori non governativi, che potrebbero costituire una minaccia agli Stati Uniti d’America.

Per intenderci, gli UFO sono l’acronimo di oggetti non identificati. La certezza della loro esistenza è conclamata dallo stanziamento abnorme di 770 miliardi di dollari, un valore quasi simile a quello speso dagli USA in quasi 20 anni di Guerra in Afganistan. Un importo epocale, che evidenzia il potenziale rischio, e la sua gravità.

Potenziale perché chi vi scrive non lo conosce, e nessun documento lo specifica se non con il termine di UFO, se non anche il vocabolo di esseri alieni.

E alla luce dei fatti, ci sono le minacce perpetrate dalla Russia, a voce di Putin, che in caso di contrasto alla ormai guerra scoppiata in Europa, contro tutta l’Ucraina, l’Occidente possa essere vittima dell’uso da parte della Russia, di armi e mezzi non noti.

Le notizie che abbiamo reperito indicano che l’agenzia in costituzione dovrà inoltre presentare relazioni annuali alle commissioni congressuali appropriate, e soprattutto fornire informazioni riservate alle commissioni due volte l’anno.

Quando deciso a dicembre 2021 va in contrasto con le precedenti dichiarazioni del Pentagono sugli UFO. A giugno 2021, un rapporto del governo americano sugli avvistamenti UFO affermava che non c’era una spiegazione unica per 140 casi segnalati dal personale militare dal 2004, ma li considerava una minaccia per la sicurezza del volo e una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale.

Orbene, il passo da un potenziale comunicato rassicurante, alla novità che vi stiamo illustrando, evidenzia che ai cittadini è stata nascosta la verità. Per altro, avrebbero dovuto essere pubblicati tutti i documenti della famosa AREA 51 degli USA, ma ad oggi niente è stato fatto, e l’area rimane vietata al sorvolo, all’accesso, ed è militarizzata.