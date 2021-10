Condizioni meteo particolarmente avverse in parte della Liguria, dove si sta abbattendo da parecchie ore una precipitazione di intensità monsonica. Alcune stazioni meteorologiche hanno raggiunto quantitativi di pioggia che sono paragonabili a quelli che cadono in un intero anno in una città italiana del Centro Nord. Da queste parti sono caduti da stanotte.

La situazione meteo appare semi-stazionaria, con il lievissimo spostamento verso est della massa con le maggiori precipitazioni, anche se continuano a permanere il loco i nuclei precipitativi più violenti.

Le piogge torrenziali stanno interessando la parte occidentale della provincia di Genova e centro-orientale di quella di Savona. I picchi massimi di pioggia si sono avuti dell’entroterra, stranamente stavolta nel versante padano, ma sempre Liguria, dove dalla mezzanotte sono caduti picchi di oltre 700 mm di pioggia, valore che va crescendo dato che continua a piovere in maniera apocalittica.

Non abbiamo aggettivi per definire quello che sta succedendo Liguria, in quanto si tratta di precipitazioni, e lo sottolineiamo ancora, di rilevanza storica, difficilmente riscontrabili in aree geografiche abitate nel Mondo. Sono piogge che possono avvenire durante i peggiori uragani, oppure a ridosso della catena dell’Himalaya durante il periodo delle piogge monsoniche.

Di certo non saranno raggiunti i valori record mondiali, che sono in 24 ore: 1.825 mm a Cilaos nell’isola di Riunione, il 7-8 gennaio 1966 durante il ciclone tropicale Denise.

Tuttavia, qui stiamo parlando veramente di una situazione che potrebbe avere delle serie conseguenze. Attualmente mass-media sono occupati nelle notizie provenienti dalle elezioni che si sono svolte sino a poche ore fa.

Sino alle 16:50, invece a Genova città quasi non è piovuto, ciò poi violento nubifragio che si è verificato durante l’alba di domenica, quando in città sono caduti oltre 150 mm di pioggia.

RECORD DELLA STORIA

Ad oggi il record storico di pioggia è quello avvenuto tra le ore 19 del 7 ottobre e le ore 17 dell’8 ottobre 1970 a Bolzaneto, quartiere periferico in Val Polcevera a Genova, quando caddero 948 mm di pioggia.

OGGI LA STORIA POTREBBE ESSERE BATTUTA

Dalla zona interessata delle piogge alluvionali giungono notizie non molto precise ormai, alcune stazioni meteo sono in tilt (non inviano dati in diretta) a causa della mancanza di energia elettrica.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO….