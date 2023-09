Il meteo sta per subire un’altra trasformazione significativa. Il ‌vortice di bassa pressione, che ha causato il periodo ⁤turbolento ​degli ultimi giorni, si è spostato⁢ verso i Balcani, lasciando spazio all’alta⁣ pressione che si sta rafforzando da ovest.

Il Ritorno dell’Estate

Le temperature stanno risalendo, ⁢tornando​ ai valori medi del periodo. ⁢Questo comporta un clima generalmente più stabile, sebbene persistano alcuni disturbi, principalmente nel Nord Italia, con fenomeni di instabilità più contenuti e localizzati.

Caldo Intenso nel Weekend

Nel weekend, il caldo diventerà più ‌intenso, con l’arrivo ​di correnti più calde provenienti ​dal Nord Africa, a causa di una ​depressione atlantica che si sta spostando verso la Spagna. Di conseguenza, l’anticiclone africano prenderà il sopravvento sul Mediterraneo Centrale e sull’Italia. Le temperature aumenteranno ⁤e, entro domenica, l’estate sarà pienamente avvertibile in tutta l’Italia, con ​picchi di temperatura vicini ai 35 gradi in Sardegna e fino⁢ a 32-33 gradi nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche.⁢ Oltre al caldo, il meteo sarà prevalentemente soleggiato, grazie al rafforzamento dell’anticiclone.

Prossima Settimana: Caldo Meno Intenso del Previsto

Il dominio dell’anticiclone continuerà anche nei primi‍ giorni della prossima settimana, ​ma l’aria più⁣ calda si sposterà più a ovest, senza colpire direttamente l’Italia. Di conseguenza, ci⁣ sarà un ridimensionamento del caldo intenso, che non raggiungerà livelli eccessivi. Inoltre, sarà necessario monitorare l’evoluzione di una depressione a est dell’Italia, che si⁢ svilupperà tra i Balcani ‌Meridionali e ​la Grecia. L’aria più fresca, associata a questa depressione orientale, potrebbe raggiungere il Sud Italia, senza causare ‌effetti⁣ particolari, ma limitando ‌notevolmente il caldo.

Previsioni⁢ per la Fine della Prossima Settimana

Nonostante il ridimensionamento del caldo, l’anticiclone dovrebbe‌ rimanere stabile per un periodo prolungato. Al momento, non ci aspettiamo cambiamenti significativi prima della fine della prossima settimana, quando il‌ flusso instabile​ atlantico potrebbe iniziare a indebolire l’anticiclone, a partire dal Nord.

Temperatura in‍ Sardegna

Considerando queste nuove‌ previsioni, la prima parte della prossima settimana sarà calda, ma meno di quanto previsto in precedenza. Solo in Sardegna le temperature potrebbero superare i 35-36​ gradi, ma senza raggiungere i picchi di oltre 40 gradi previsti in ⁣base⁤ alle proiezioni precedenti.

Conclusione

In conclusione,⁢ il meteo delle prossime settimane vedrà un ritorno del caldo, ma con temperature meno intense del‌ previsto. L’anticiclone rimarrà stabile per un periodo prolungato, con possibili cambiamenti‌ solo alla⁤ fine della⁢ prossima settimana.