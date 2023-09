Il ​mese di Settembre si preannuncia ricco di cambiamenti climatici per il Mediterraneo e gran parte⁤ dell’Europa, dovuti⁤ all’alternanza di diverse figure di pressione, alcune delle quali particolarmente turbolente provenienti dal Nord Atlantico. Questo significa ⁤che le condizioni meteo ⁢potrebbero essere estremamente ‍dinamiche già‍ nella prima decade di settembre su⁤ gran ⁤parte del nostro ‌territorio.

Previsioni meteo: ritorno del caldo o arrivo di aria fresca?

Un‌ possibile ritorno del caldo estremo?

Le previsioni meteo su vari ⁢siti web ​indicano un possibile ritorno del caldo estremo in Italia, altri invece‌ prevedono temporali, clima fresco o addirittura‍ freddo. Ma qual ⁤è la verità? Esaminando in dettaglio le simulazioni modellistiche, si nota una notevole dinamicità atmosferica prevista per l’Italia nel corso ⁣dei prossimi 10 giorni.

In questo scenario mutevole, si intravede anche la possibilità di​ giornate più calde, ma al momento non ci sono segnali⁢ di lunghe e soffocanti ondate di caldo nord africano come quelle vissute tra Luglio e⁢ Agosto. ‍È probabile⁢ un incremento delle temperature tra il‌ weekend e l’inizio della prossima settimana, ovvero tra il 2 e ⁤il 4 Settembre, ma senza eccessi. Le temperature potrebbero raggiungere i 30-33 °C in diverse località, in particolare ‌al nord-ovest e ⁣in Sardegna, mentre altrove i valori dovrebbero rimanere ‍in linea con le⁤ medie ⁢del periodo.

Un cambiamento drastico: aria fresca dall’est?

Un drastico cambiamento potrebbe verificarsi tra il 4 e il 7 Settembre, periodo‍ in cui era previsto un ⁢ritorno⁤ del ‍caldo nordafricano. Tuttavia, questa previsione sta perdendo consensi, inclinando verso un ‍ritorno di aria più ‌fresca proveniente dal Nord Europa.

Gli ultimi​ aggiornamenti, infatti, indicano la possibilità di un’affluenza di aria fredda proveniente dal nordest dell’Europa, ovvero dalla Scandinavia, che⁤ potrebbe influenzare l’Italia portando temperature decisamente ⁤più gradevoli, soprattutto sul versante Adriatico e ​al sud. Potrebbe trattarsi di una vera e propria retrocessione di aria fresca dall’est, una configurazione barica che rappresenta spesso un dilemma per i centri di calcolo, complicando notevolmente l’affidabilità delle previsioni.

In presenza di ⁤queste perturbazioni provenienti dall’est, l’affidabilità delle previsioni meteo si riduce drasticamente, rendendo difficile delineare una tendenza meteo stabile ‌e affidabile. Nei prossimi aggiornamenti, avremo una visione più‍ chiara ⁢dell’evoluzione meteorologica della​ prossima settimana in Italia.