Scoperta​ rivoluzionaria: le costanti​ fondamentali possono variare

Gli scienziati hanno rivelato che⁤ le costanti fondamentali, precedentemente ritenute immutabili, hanno un intervallo in cui possono ‍variare. ‍Questa variabilità è fondamentale per mantenere la viscosità necessaria per i‍ processi ‌vitali all’interno delle cellule.

Una tazza d’acqua può⁣ svelare i segreti dell’universo

Ricercatori della‍ Queen Mary University di Londra hanno fatto una scoperta che potrebbe ⁣cambiare la nostra comprensione dell’universo. Nel loro studio pubblicato il 23 agosto sulla rivista Science Advances, rivelano, per la ‌prima volta, ‍che esiste un intervallo⁢ in cui le costanti fondamentali possono variare, consentendo la viscosità necessaria‌ per⁣ i processi vitali⁢ all’interno e tra le cellule viventi. Questo è un pezzo‌ importante del⁤ puzzle per determinare da dove provengono queste costanti e come influenzano la vita come la conosciamo.

Scoperte precedenti e‍ nuovi approfondimenti

Nel 2020, lo stesso team ha scoperto ​che la viscosità​ dei liquidi è determinata da costanti fisiche fondamentali, stabilendo un limite⁣ su quanto può essere fluido un liquido. Ora questo risultato viene portato nel campo delle scienze della vita.

Il ruolo delle costanti fisiche

Le costanti fisiche fondamentali modellano il tessuto dell’universo in cui viviamo. Le costanti fisiche sono quantità con‌ un valore ⁣che si ritiene generalmente⁣ sia universale e rimanga immutato nel tempo – ad esempio, la massa dell’elettrone. Governano le‌ reazioni nucleari e possono portare alla formazione di strutture molecolari essenziali per​ la vita, ma la loro origine è sconosciuta. Questa ricerca potrebbe⁤ avvicinare gli scienziati a‌ determinare da​ dove provengono queste costanti.

Il ruolo della viscosità e delle costanti‍ nella vita

“Capire come l’acqua scorre⁤ in una tazza risulta essere strettamente correlato alla grande sfida di capire le costanti fondamentali. I processi vitali nelle e tra le cellule viventi ⁢richiedono movimento e è la viscosità che ‍stabilisce le proprietà di questo movimento. Se le costanti fondamentali⁢ cambiano, la viscosità cambierebbe anche, influenzando la vita come la conosciamo. Ad esempio, se l’acqua ‌fosse viscosa come il catrame,​ la vita non esisterebbe‍ nella sua ‌forma attuale o non esisterebbe affatto. Questo vale oltre l’acqua, quindi tutte le forme di ⁢vita che utilizzano lo ⁢stato liquido per funzionare ⁢sarebbero interessate.”

Perspettiva storica e congettura evolutiva

Sorprendentemente, ‌si pensava che le ⁣costanti fondamentali fossero state sintonizzate miliardi di anni fa per produrre nuclei pesanti⁣ nelle stelle, e allora la vita​ come la conosciamo oggi‌ non esisteva. Non c’era‍ bisogno ⁢che queste costanti fossero sintonizzate in quel ⁢momento per ⁣consentire anche ⁢la ⁢vita cellulare miliardi di anni dopo, eppure queste costanti​ si rivelano essere bio-compatibili per fluire nelle e tra le cellule viventi.

Congettura‍ evolutiva

Una⁢ congettura correlata è che potrebbero essere stati coinvolti più sintonizzazioni e⁣ ciò suggerisce ⁢una somiglianza con l’evoluzione biologica in cui i tratti sono stati acquisiti indipendentemente. Attraverso meccanismi evolutivi, le costanti fondamentali potrebbero essere il risultato della natura che arriva a strutture fisiche sostenibili. Resta da vedere come i principi dell’evoluzione possano essere⁢ utili per ⁣comprendere l’origine delle costanti ‍fondamentali.

Conclusione

In sintesi, la scoperta della Queen Mary University di Londra ha rivelato ‌che le costanti fondamentali, precedentemente ritenute immutabili, possono⁢ variare entro‍ un certo intervallo. ‌Questa variabilità è‍ fondamentale per la viscosità necessaria per⁣ i processi vitali nelle cellule. Questa scoperta potrebbe avvicinare gli scienziati a‌ comprendere l’origine di queste costanti e ‌come influenzano⁤ la vita.