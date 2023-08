Il calendario meteo-climatico italiano segna l’inizio ufficiale dell’autunno meteorologico il 1 settembre.⁢ Questa data non deve essere confusa con ⁣l’inizio dell’autunno ‌astronomico, che avviene il 23 settembre ⁢con l’Equinozio ‌d’autunno. Ma quali saranno le ⁣condizioni meteo che ci accompagneranno all’inizio ⁣di questa ⁣nuova stagione?

È importante ‌sottolineare ​che il ⁢caldo africano che attualmente ⁢sta interessando l’Italia sarà presto sostituito da correnti più fresche provenienti dal Nord Atlantico. Queste correnti porteranno un calo significativo delle temperature, anche ​di oltre 10-15°C, da nord a sud,⁢ accompagnate da piogge abbondanti, temporali e venti settentrionali.

Il ruolo della perturbazione nell’evoluzione⁤ dell’Estate

Un cambiamento​ decisivo

Questa perturbazione‌ arriverà in un momento chiave della stagione estiva, ovvero⁢ nelle ultime​ fasi di agosto, ⁢e potrebbe segnare un cambiamento significativo⁣ rispetto al trend estivo. Dopo il ⁢passaggio di questa massa⁤ d’aria fredda e ⁤di ampia estensione, è probabile che l’anticiclone nordafricano avrà difficoltà a ristabilirsi.

Un finale di agosto ⁣più fresco

Il termine di agosto si ‌preannuncia decisamente più fresco rispetto ai giorni precedenti e le temperature potrebbero scendere al di sotto delle medie​ stagionali da nord a sud. L’estate meteorologica ‌si concluderà con temperature più vicine all’autunno che alla fine ⁤dell’estate.

Settembre⁤ e l’inizio dell’autunno meteorologico

Un ⁤settembre senza grande caldo?

Ma come si preannuncia il mese⁤ di settembre e, di conseguenza, l’autunno meteorologico? Secondo‍ le​ ultime simulazioni modellistiche, ⁢sembra che l’anticiclone avrà ‍molte ‌difficoltà a​ espandersi nuovamente verso nord e verso il Mediterraneo. Tuttavia, ciò non significa ​che saremo sottoposti a frequenti​ perturbazioni e fenomeni intensi, ma potremmo attraversare un periodo dinamico, caratterizzato da brevi incursioni fresche e instabili alternate​ a momenti ‍più stabili, con ⁣un anticiclone ‌moderato che garantirà temperature in linea con il periodo.

Un’occasione per l’”estate di San Martino”

Potrebbe essere l’occasione per godersi la‍ tipica “estate di San Martino”, con giornate calde ma‌ non troppo, ideali per trascorrere ⁣momenti piacevoli anche ⁤in spiaggia. ⁤In assenza di un forte campo​ di alta ‍pressione o di masse d’aria subtropicali, il clima gradevole riguarderà soprattutto le ore ​diurne,⁣ mentre di notte le temperature diminuiranno notevolmente, in particolare nelle zone interne, nelle valli e nelle pianure, dove sarà opportuno indossare abiti più‌ pesanti.

In sintesi, il grande caldo​ sta per lasciare il posto a correnti fresche provenienti dal Nord Atlantico, che ​influenzeranno anche i primi giorni di⁣ settembre. L’anticiclone africano avrà difficoltà‌ a ritornare, portandoci a vivere condizioni‌ meteo tipiche dell’estate settembrina.