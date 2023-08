Se non avessimo dovuto affrontare le condizioni meteo estreme ‍delle ultime settimane, probabilmente staremmo parlando di un’imminente ondata di calore particolarmente intensa. La ‌recente e significativa ⁢diminuzione delle temperature ha sicuramente⁢ aiutato a lenire il ⁢calore sahariano che abbiamo vissuto.

Previsioni: un ritorno al calore dopo il maltempo

Non ci sono‌ più incertezze:⁤ ci‌ aspettiamo un ritorno a ⁢temperature ‌massime superiori alla media stagionale. Non si‌ tratta di anomalie eccezionali, ma è rilevante sottolineare che a un’altitudine di riferimento di 1500 metri, la‍ maggior parte dell’Italia registrerà una temperatura di 18-20 gradi, con picchi ‍superiori. Cosa implica?

Temperature elevate in molte città italiane

In termini semplici, le temperature massime potrebbero facilmente superare i 31-33°C gradi⁢ in molte città ⁢italiane. Ancora una volta, le due isole maggiori e le regioni del sud Italia saranno le più​ calde,‍ seguite dalle regioni centrali tirreniche, le regioni centrali adriatiche e infine il nord Italia, dove l’effetto dell’aria calda ‍sarà meno intenso. Tutto questo a partire dal 12 Agosto in poi.

Un ritorno al caldo, ma non così estremo

Possiamo affermare con sicurezza che il caldo sta tornando, ma come abbiamo indicato nel titolo di questo articolo, non sarà il​ caldo spaventoso che abbiamo sperimentato nel mese‌ passato. Inoltre, questa nuova ondata di calore dovrebbe durare⁢ non più di ⁤una settimana, secondo i centri di calcolo internazionali.

Le mappe meteorologiche a nostra disposizione non indicano condizioni così severe. Certo, purtroppo non si⁣ vede una ⁣fine di tale caldo. E quindi questo è un ⁤punto a ‍suo sfavore.‍ Ma non creiamo allarmismi.

Conclusione

In conclusione, dopo la breve rinfrescata ci aspettiamo un ritorno a temperature più elevate rispetto alla media stagionale, ma non così estreme come quelle sperimentate a Luglio. Quindi, occhio alle variazioni termiche previste nei prossimi giorni. Ci riaggiorneremo con le news.