Bizzarro Agosto alla rovescia

L’andamento meteo di Agosto di quest’anno non risulta esattamente consono con i normali canoni climatologici. La prima parte del mese è stata caratterizzata da instabilità e temperature nettamente inferiori alla media, con il passaggio di un vortice ciclonico colmo d’aria fredda. E’ come se avessimo vissuto quella che viene definita “la rottura dell’estate”, ma in netto anticipo rispetto alla norma. Non possiamo ‌chiamarla “rottura dell’estate” se ora avremo un‍ clima estremamente estivo,⁣ con temperature sopra la media. Il caldo non sarà certo mordi e fuggi.

Il cambiamento climatico e ⁤le sue implicazioni

La “rottura dell’estate” non è più la ⁣stessa

Il clima è ​cambiato. La “rottura⁢ dell’estate” non avviene più come una volta, quindi dobbiamo adattarci e riflettere su un‍ equilibrio meteo-climatico radicalmente cambiato. I riferimenti storici ⁣non ​sono più ⁤validi, come abbiamo‌ potuto constatare negli ultimi anni.

Agosto 2023 verso una lunga fase calda

Nonostante l’inizio del mese sottotono, andiamo verso un mese caratterizzato da temperature ben ‌superiori alla media, con picchi di anomalie al di sopra della norma sulla Pianura Padana. Questo non è sorprendente,⁢ poiché è una delle regioni italiane che risente maggiormente‍ dell’aumento‌ delle temperature rispetto ai dati storici. Tuttavia, se ​Agosto sarà caldo, non dovremmo però raggiungere i livelli estremi di temperatura di Luglio. Dobbiamo ⁢tenere presente che l’anticiclone nordafricano è sempre pronto a espandersi ​vigorosamente e innaturalmente in qualche parte del Mediterraneo, ⁤influenzando la Spagna, la Grecia, il Mediterraneo orientale ‌o ancora⁤ una volta l’Italia.

Le previsioni sino a fine Agosto

Un’ondata di calore seguita da un cambiamento

Il caldo si appresta ad entrare nel vivo, con un primo picco che potrebbe verificarsi persino ⁤intorno a Ferragosto. ‌Di conseguenza,‍ l’estate sarà in forma smagliante e non sembra destinata a placarsi presto

Rottura d’Estate non alle porte

In generale, l’anticiclone africano proteggerà l’Italia sino al 20-25 Agosto, poi le cose potrebbero cambiare ed il flusso di aria oceanica si farà sentire, ma è un’evoluzione tutta da confermare.⁤ Se andasse in questo modo, parleremo certamente anche di un’escalation di temporali, ​soprattutto a partire dal Nord Italia. Questi ⁣contrasti termici potrebbero causare fenomeni​ molto intensi.

Abbiamo prospettive⁢ di ‌caldo, ‍ma al momento forse non del terribile caldo che abbiamo visto ‌a Luglio, quando‌ la temperatura ha raggiunto i 48° e più in Sardegna. Ma queste sono ‍previsioni meteo climatiche, e tutto può essere stravolto.