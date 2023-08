L’Estate proverà la riscossa già nei prossimi giorni, dopo gli ultimi strascichi di meteo instabile legati alla circolazione di bassa pressione in allontanamento sui Balcani. Tutto è pronto per il ritorno del caldo, dopo il break di gran fresco che ha caratterizzato anche tutto il weekend.

Un campo di alta pressione si affermerà fin da subito, favorendo il ritorno del meteo stabile e soleggiato su tutta Italia, a parte qualche disturbo sulle Alpi. Le temperature risaliranno ma molto lentamente, in quanto insisterà in una prima fase ancora una vivace circolazione di correnti relativamente fresche settentrionali.

Il caldo si farà sentire da metà settimana a partire dalle pianure del Nord, dalle regioni tirreniche e dalle due Isole Maggiori. Qui il termometro supererà diffusamente i 30 gradi su tutte le zone interne, ma con picchi locali anche di 35-36 gradi.

In questa fase l’ondata di caldo africano lambirà appena l’Italia, investendo in pieno la Penisola Iberica. Sulla Spagna le temperature potranno toccare o superare picchi di 45 gradi, un po’ quello con cui abbiamo avuto a che fare in Italia a Luglio.

Caldo in progressiva accentuazione

Ci attendono quindi diversi giorni di tempo godibile e senza caldo troppo eccessivo o afoso, vista l’umidità tenuta a bada dalla residua circolazione di correnti secche settentrionali. Solo le Alpi e Prealpi Orientali risentiranno marginalmente del flusso instabile diretto sull’Europa dell’Est, con acquazzoni e temporali.

Quale sarà l’evoluzione? La fiammata africana, inizialmente moderata, dovrebbe intensificarsi nel prossimo weekend. Le temperature risaliranno ulteriormente con caldo intenso e picchi anche di 36-38 gradi. Il tempo resterà soleggiato, a parte i soliti temporali sulle Alpi, localmente intensi.

Non è esclusa un’ulteriore escalation termica verso il Ferragosto, con l’aggiunta di temporali più diffusi sull’area alpina. Sarà un caldo abbastanza intenso, ma non certo estremo o record come quello vissuto a lunghi sprazzi a Luglio sul Centro-Sud dell’Italia.

C’è la possibilità che il caldo possa insistere anche dopo Ferragosto, al momento non s’intravede ancora una rottura di questa fase di caldo che avrà carattere soprattutto di persistenza, ma non sarà eccezionale. L’Estate quindi, dopo il momentaneo break, ci accompagnerà ancora a lungo.