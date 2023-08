Per la prima volta nella storia dell’astronomia,⁢ gli scienziati hanno⁤ rilevato un’eruzione⁣ solare che ha⁤ colpito⁤ simultaneamente la⁤ Terra, la Luna e⁢ Marte. ‌Questa ⁢scoperta senza precedenti è stata ⁤possibile‌ grazie ai dati raccolti da diverse missioni spaziali, tra cui‍ il​ Trace‍ Gas Orbiter di ExoMars dell’Agenzia Spaziale​ Europea, che orbita attorno a Marte. La scoperta è stata fatta da un team di ⁣ricerca guidato da‌ Bin Zhuang, dell’Università del New‍ Hampshire ⁣negli Stati ⁤Uniti, e i risultati sono stati ‍pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters.

Il Sole: un gigante​ attivo e imprevedibile

Negli ‌ultimi anni,‌ il Sole ⁤è entrato in una fase ​di attività ‍particolarmente intensa, con frequenti e violenti brillamenti o eruzioni che rilasciano grandi quantità di ⁣particelle e radiazioni. Queste eruzioni possono colpire vari pianeti, tra cui ⁣la Terra, ‌la Luna e ⁢Marte.

Un brillamento di classe X1.0

Il 28⁣ ottobre 2021, gli scienziati hanno rilevato un brillamento di classe X1.0, ‌la tipologia più intensa di eruzione solare. Questa eruzione ha colpito​ la Terra, ma non ha causato danni​ grazie al campo magnetico del nostro pianeta, che protegge la superficie e ⁣reindirizza molte particelle ⁢cariche‌ verso i poli, causando la ⁣formazione di aurore polari.

Tracce dell’eruzione su Marte e sulla ⁢Luna

Per la prima​ volta, gli scienziati hanno rilevato tracce della stessa eruzione solare anche su Marte e sulla Luna. Questa scoperta è ⁤stata possibile grazie ai dati ‍raccolti da diversi veicoli spaziali, tra cui il‍ rover Curiosity‌ su Marte della Nasa, il‌ lander lunare Chang’e-4 dell’Agenzia spaziale cinese Cnsa, il Lunar Reconnaissance‌ Orbiter della⁢ Nasa e la missione⁢ EuCropis ⁤dell’agenzia‌ spaziale tedesca⁤ Dlr.

Le​ implicazioni della scoperta

Un ‌fenomeno comune con potenziali rischi

Le ​eruzioni solari sono un fenomeno piuttosto⁤ comune, e questa scoperta ​sottolinea l’importanza di avere adeguati livelli di protezione per le missioni spaziali. Questo è‍ particolarmente rilevante in vista di ⁣future colonie lunari abitate o di⁢ lunghi ‌viaggi con ‌astronauti⁣ verso ‌Marte.

Un passo avanti per la ‌ricerca spaziale

La scoperta⁢ di un’eruzione solare che colpisce simultaneamente la‌ Terra, la Luna e Marte ⁢rappresenta un passo avanti significativo per la ​ricerca spaziale. Questo fenomeno potrebbe avere importanti ‍implicazioni per ⁣la nostra comprensione del sistema solare e per la ​pianificazione di future missioni spaziali.