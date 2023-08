Introduzione

Una recente scoperta presso l’Istituto Max Planck ha ​rivelato un meccanismo in cui la super-famiglia di ormoni ⁤dell’insulina, in particolare‌ IGF1 e IGF2, vengono prodotti e rilasciati localmente dai⁢ neuroni durante la plasticità ⁢sinaptica,‍ promuovendo⁢ la formazione‍ della memoria e la salute cognitiva. ‌Questa⁤ scoperta potrebbe potenzialmente guidare⁢ la ricerca futura nella lotta ⁢contro il declino cognitivo e la malattia di Alzheimer.

Il ruolo della super-famiglia​ di ormoni dell’insulina

La ‍super-famiglia di ormoni dell’insulina, che include insulina, ‍fattore di crescita simil-insulinico 1 (IGF1) e fattore di ‌crescita simil-insulinico 2 (IGF2), ha un ruolo​ cruciale non⁢ solo nella ‍regolazione del glucosio nel sangue, del ⁣metabolismo e della crescita, ma​ anche nel promuovere un sano sviluppo e funzionamento del cervello, in particolare nell’apprendimento e nella memoria.

IGF1 e​ IGF2 e la salute del ⁢cervello

Per comprendere​ come IGF1 e IGF2 promuovano‌ la salute del‌ cervello, gli scienziati hanno esplorato l’attivazione di questa via di segnalazione nell’ippocampo, una regione⁤ del cervello cruciale per l’apprendimento ‌e la memoria. Più specificamente,‌ hanno cercato di determinare se la segnalazione IGF fosse attiva durante la plasticità sinaptica, il processo cellulare che rafforza le connessioni tra ⁢i⁢ neuroni durante la formazione della memoria e protegge contro il declino cognitivo.

Utilizzo di‍ un biosensore per rilevare l’attività del‌ recettore IGF1

Per facilitare ciò, gli scienziati dell’Istituto ⁢Max Planck hanno sviluppato un biosensore per‍ rilevare quando il recettore ‍IGF1 era attivo. Questo ha permesso loro di visualizzare l’attività della via ​di segnalazione coinvolta nella plasticità. Quando una sinapsi subiva plasticità, gli scienziati hanno osservato che il recettore IGF1 era robustamente attivato nella sinapsi in rafforzamento ⁢e nelle sinapsi vicine. ⁢Tuttavia, non era noto da dove provenisse ⁣l’IGF‌ che attivava il recettore.

Esplorazione della produzione ⁤e del rilascio di IGF1 e IGF2

Per indagare‍ questa⁤ ipotesi, ⁣gli scienziati ​hanno​ testato se IGF1 e IGF2 venivano prodotti e potevano essere rilasciati dai neuroni dell’ippocampo. ⁤Hanno scoperto​ una differenza⁢ specifica ⁢della regione nella produzione di IGF1 ‍e IGF2. Un gruppo di neuroni nell’ippocampo, i neuroni CA1, produceva IGF1; un altro⁤ gruppo, i neuroni​ CA3, ⁤produceva IGF2. Quando i neuroni CA1 o CA3 venivano attivati in un modo che ⁢simulava la ‍plasticità sinaptica, l’IGF veniva rilasciato.

Significato e implicazioni della scoperta

Il Dr. Ryohei Yasuda, autore senior​ della pubblicazione e Direttore Scientifico​ del‍ Max Planck, ⁢ha riassunto i‍ risultati. “Questo lavoro rivela un meccanismo locale, autocrino nei​ neuroni, che è fondamentale per la⁣ plasticità cerebrale.⁢ Quando ⁣una sinapsi subisce plasticità, l’IGF ⁣viene rilasciato ⁣localmente per attivare il recettore IGF1 sullo stesso neurone.⁢ Interrompere questo ​meccanismo compromette la plasticità, sottolineando ‌il suo ruolo critico nel mantenimento della salute cognitiva”.

La scoperta di ⁣questo nuovo⁢ meccanismo getta luce su come le memorie vengono codificate nel cervello e sottolinea l’importanza di ulteriori studi⁢ sulla super-famiglia di ‌ormoni ⁤dell’insulina nel cervello. Gli scienziati sperano che la comprensione del meccanismo attraverso il ‍quale​ gli ormoni IGF facilitano la plasticità⁣ cerebrale, porterà a ⁤ricerche su se il targeting⁢ di questa via di ​segnalazione potrebbe‍ prevenire‍ il declino cognitivo e combattere malattie​ come⁤ l’Alzheimer.

Conclusione

In sintesi, la scoperta di un meccanismo autocrino locale nei ⁤neuroni, che coinvolge la produzione e il rilascio di IGF1 e​ IGF2 durante la ⁢plasticità sinaptica,‍ apre nuove prospettive per la comprensione della formazione della⁤ memoria e ​la lotta contro il ⁣declino cognitivo e l’Alzheimer.