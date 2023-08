Recentemente, una significativa frattura terrestre, lunga circa 500 metri e profonda 3 metri, è apparsa nelle terre coltivate di Cocotitlán, nello Stato del Messico, suscitando ‌preoccupazione tra i residenti.

La reazione della comunità locale

La preoccupazione dei residenti

Nonostante i dintorni immediati non abbiano subito danni dalla frattura,⁣ la sua presenza ha spinto gli abitanti locali a cercare assistenza e valutazione sia dalle autorità municipali​ che statali. Una residente di Cocotitlán, Ángeles Castillo, ha sottolineato l’incertezza incombente, notando: ⁤”Vivere a​ pochi metri di distanza, la profondità sconosciuta e la possibile diffusione della frattura è profondamente inquietante”.

Misure di⁢ sicurezza adottate

Per mantenere⁤ la sicurezza, le autorità⁢ hanno allestito cordoni intorno all’area interessata,‌ con⁢ pattuglie intermittenti della polizia statale e municipale per scoraggiare gli spettatori curiosi. Nonostante⁢ queste misure, un proprietario terriero locale colpito dalla frattura ha scelto di riempire parti di essa, mettendo potenzialmente a rischio le prossime indagini ​geologiche destinate a valutare la sua natura e le sue implicazioni.

Il contesto ⁤geologico

Il fenomeno delle fratture terrestri

La​ protezione civile ha esortato⁣ la popolazione a non avvicinarsi all’area e a notificare alle autorità locali nel ‌caso in cui si generino altre fratture. Inoltre, ulteriori rapporti evidenziano la presenza di fratture​ simili nelle aree limitrofe come Chalco e ⁣la città di San Martín Cuautlalpan, suggerendo un possibile fenomeno più ampio.

La situazione ​geologica del Messico

Cocotitlán si trova nello Stato del Messico (spesso abbreviato come Edomex), che fa parte della regione centrale del Messico. Questa regione, in particolare le aree intorno alla Valle del Messico, è nota per i problemi ⁢di subsidenza. La subsidenza ​è spesso il risultato dell’estrazione di acque sotterranee che provoca⁤ l’affondamento del terreno. Nel corso degli anni, parti della Città‌ del Messico, che si trova in prossimità dell’Edomex, hanno subito un affondamento significativo a causa dell’estrazione di acque sotterranee. ⁤Inoltre, il Messico è sismicamente attivo⁢ a ⁢causa della sua posizione‍ sopra diversi confini di ⁤placche tettoniche, che possono causare rotture del⁣ terreno e altri fenomeni geologici. Tuttavia, l’attività tettonica e la subsidenza derivante dall’estrazione di acque sotterranee sono due fenomeni distinti.

Conclusione

In ‍sintesi, una notevole frattura terrestre⁢ è apparsa recentemente nelle terre coltivate di Cocotitlán, ​nello Stato del ⁢Messico, causando preoccupazione tra i residenti. Le autorità locali e ⁢statali sono state ‍coinvolte per valutare la situazione e sono state adottate misure di sicurezza. Ulteriori rapporti indicano la presenza di fratture simili nelle aree circostanti, suggerendo un possibile fenomeno ⁣più ampio. Cocotitlán si trova in una regione nota⁢ per i problemi di subsidenza e l’attività sismica, entrambi potenzialmente collegati alla comparsa di tali fratture.