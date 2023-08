Nonostante l’aumento della depressione giovanile sia andato di pari passo con ‍l’incremento⁤ dell’uso dei⁤ social media, uno studio dell’Università Norvegese di ​Scienze⁣ e Tecnologia non ha riscontrato una correlazione diretta ⁤tra i due fenomeni. Lo studio ha monitorato‌ 800 ‌bambini per sei ‌anni, esaminando⁣ le loro abitudini sui social ⁤media e i sintomi di salute mentale, concludendo infine che un aumento ‌dell’uso dei​ social media non ha portato a un incremento dei sintomi di ansia o depressione.

Il legame ‍tra social media e depressione‍ giovanile

Il contesto

I bambini trascorrono​ molto tempo sui social media e si ‍è registrato un aumento della depressione giovanile, ma non esiste una prova definitiva che i due fenomeni⁤ siano direttamente collegati. Molti bambini e giovani⁣ adulti utilizzano frequentemente piattaforme di social media‌ come Instagram, Snapchat e TikTok, suscitando spesso preoccupazioni tra i loro genitori e tutori.⁤ I ricercatori della‍ NTNU⁤ hanno ⁤recentemente approfondito la ⁤comprensione ‍degli effetti di tale uso dei media sulla salute mentale dei giovani.

Lo‌ studio

Nel progetto di ricerca “Trondheim Early Secure Study”,‌ i ricercatori hanno seguito 800 bambini ‍a Trondheim ​per ⁤un periodo di sei anni per cercare correlazioni tra l’uso dei social⁢ media e lo sviluppo di sintomi di malattie mentali. “Abbiamo raccolto dati ogni​ due anni,⁤ dall’anno in⁤ cui i bambini avevano dieci⁤ anni fino a quando hanno compiuto⁣ 16 anni. Questo ci ha permesso di seguire i bambini durante la transizione dall’infanzia all’adolescenza. I sintomi di ansia e depressione ​sono stati identificati⁤ attraverso ‍interviste diagnostiche sia ⁤con​ i bambini ‌che con‌ i loro genitori”, spiega Silje Steinsbekk, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università ⁢Norvegese ‌di Scienze‌ e Tecnologia.

Le conclusioni dello studio

Risultati e correlazioni

Il‍ risultato dello studio è stato⁢ lo stesso sia per i ragazzi che per le ragazze. I risultati erano gli​ stessi indipendentemente dal fatto che ‍i bambini⁢ pubblicassero post e foto ⁢tramite le ‍loro pagine sui social media o che mettessero mi piace e commentassero i post⁢ pubblicati da altri. ‍L’uso aumentato dei social media non ha portato ​a più sintomi ​di⁤ ansia e depressione. Non è stato nemmeno il ‍caso che coloro che sviluppavano⁤ più sintomi di ansia e‍ depressione nel tempo‍ cambiassero ⁣le loro abitudini sui social media.

Steinsbekk e ⁢i‌ suoi colleghi hanno precedentemente scoperto che le ragazze che mettono mi piace e commentano i post altrui sui social media sviluppano ⁢nel tempo una peggiore immagine del ​proprio corpo, ma questo non vale per i ragazzi. Pubblicare sui propri account sui social⁢ media non ha avuto alcun impatto sull’autostima, sia​ per i ragazzi‍ che ⁤per le ragazze. Nei prossimi anni, i ricercatori esamineranno anche come diverse esperienze⁤ sui social media, come il cyberbullismo e la pubblicazione di foto nude, influenzano lo sviluppo e il funzionamento ‍dei⁤ giovani nella società.

Conclusione

In conclusione, lo‍ studio norvegese non ha riscontrato una correlazione diretta tra‍ l’uso dei social⁤ media e l’aumento ⁤dei ⁤sintomi di ansia e depressione ⁢nei giovani. Tuttavia, ciò non esclude che alcuni individui ⁤possano essere particolarmente vulnerabili a esperienze negative sui social‌ media. ⁤Allo stesso tempo, i social media possono⁤ offrire un senso di appartenenza e⁤ proteggere dalla ‌solitudine i giovani ​con‌ pochi amici. ‍Ulteriori ricerche⁣ sono necessarie per comprendere meglio queste dinamiche.