La Stazione Spaziale Internazionale: Ricerca e Vita a 418 km dalla Terra

Le luci delle città italiane ⁤risplendono mentre la Stazione Spaziale Internazionale orbita a 418 km di‌ altezza durante​ la notte​ orbitale. (Credit: NASA)

Lunedì, l’equipaggio della Spedizione 69 a​ bordo della ISS si è concentrato sulla ricerca scientifica, compresi studi sulle cellule staminali, monitoraggio della salute,⁣ produzione nello spazio e⁤ controllo remoto delle navicelle spaziali. Lavori di manutenzione e⁣ preparativi per una⁢ prossima missione di rifornimento hanno fatto parte delle attività giornaliere.

Scienze della Vita a Bordo della ISS

La ricerca ​scientifica a beneficio degli esseri umani sulla Terra ⁢e nello spazio è stata la priorità principale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lunedì 15 agosto. L’equipaggio della Spedizione 69 ha ‍iniziato la settimana lavorativa⁣ con compiti di pulizia e doveri legati alle navicelle cargo.

La ricerca in microgravità rivela nuovi fenomeni che sarebbe ⁢impossibile scoprire o osservare nell’ambiente gravitazionale terrestre. Queste intuizioni uniche aiutano scienziati e medici​ a ⁢promuovere innovazioni e sviluppare terapie avanzate a ​beneficio degli esseri umani che⁢ vivono sulla Terra e nello spazio.

Studi sulle Cellule‌ Staminali nello Spazio

Lunedì, due astronauti⁢ hanno collaborato per indagare come produrre cellule staminali nello spazio. Gli ingegneri di volo Frank Rubio della⁢ NASA e Sultan Alneyadi degli Emirati Arabi Uniti hanno lavorato nel Life Science Glovebox all’interno del modulo di laboratorio‍ Kibo. Hanno‌ lavorato su campioni di cellule staminali che danno origine a cellule del ‍sangue e del sistema immunitario, con il potenziale di migliorare le terapie per le malattie del​ sangue e il cancro sulla Terra. Lo ‍studio di biotecnologia ​StemCellEX-H Pathfinder potrebbe ampliare sia ⁢le opportunità commerciali che​ di ricerca nello spazio, così come i rimedi per i pazienti sulla Terra.

Monitoraggio della Salute e Ricerca Cardiovascolare

L’ingegnere di volo della NASA⁤ Stephen Bowen ha indossato un gilet e una fascia specializzati che monitoravano la ‍sua attività cardiaca e la pressione sanguigna mentre pedalava ⁢su una⁢ cyclette. I sensori indossabili​ Bio-Monitor ‌sono stati testati per la loro capacità di registrare i dati sulla salute degli astronauti senza ostacolare le normali attività. Bowen ha ‌indossato l’attrezzatura biomedica mentre si esercitava per l’esperimento cardiaco e respiratorio Cardiobreath, con ⁢l’obiettivo di migliorare la salute dell’equipaggio.

Manutenzione e Produzione in Microgravità

L’astronauta ‌della NASA Woody Hoburg⁤ ha trascorso la sua ⁤giornata principalmente a lavorare sulla manutenzione, con un po’ di tempo dedicato allo studio della produzione nello spazio. Ha disimballato l’hardware stivato nel portello d’aria Quest per prepararlo per l’installazione di⁤ una nuova piattaforma di stivaggio‌ superiore. Dopo pranzo, Hoburg ha scambiato campioni di ⁤aerogel di grafene nel Microgravity Science Glovebox per ‌capire come produrre una struttura più uniforme in assenza di peso. Lo studio di fisica SUBSA-μgGA cerca di beneficiare le industrie terrestri e spaziali attraverso una migliore conservazione dell’energia, protezione ambientale e rilevamento chimico.

Controllo Remoto delle Navicelle Spaziali e Operazioni di Rifornimento

I cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin hanno ⁢testato l’hardware ⁤che può controllare a distanza una navicella spaziale in ‍avvicinamento o in partenza dal modulo di servizio Zvezda. Il duo ha attivato l’unità di rendezvous operata teleroboticamente ​(TORU) e‍ ha ‌valutato il suo funzionamento‍ con la navicella cargo ISS Progress 83 (83P) attraccata. L’83P terminerà il suo soggiorno di ⁣sei mesi nel laboratorio orbitale domenica, e sarà sostituita il 24 agosto dalla navicella di rifornimento ISS Progress 85, che⁢ attraccherà al porto posteriore di Zvezda due giorni dopo il suo lancio dal Cosmodromo di‌ Baikonur in Kazakistan.

Tempo Personale e Attività Quotidiane

L’ingegnere di volo Roscosmos Andrey ‍Fedyaev ha avuto il​ giorno libero lunedì, dedicando il suo tempo a attività personali e ‌al suo allenamento⁢ quotidiano ‍di due ore. Dopo pranzo, Fedyaev ‌ha trascorso‌ circa mezz’ora a controllare l’attrezzatura ⁣di supporto vitale nel modulo scientifico Nauka.

In conclusione, la vita e la ricerca a bordo della‌ Stazione Spaziale Internazionale continuano a fornire preziose intuizioni e sviluppi scientifici, con⁣ un impatto diretto sia sulla vita nello spazio che sulla ‍Terra.