La Stazione Spaziale Internazionale: Attività e Ricerche in Corso

Arrivo di Nuovi Rifornimenti e Lancio della Missione SpaceX Crew-7

Una navicella cargo, attualmente in ​orbita attorno alla Terra, è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Mentre ciò avviene, ⁢i sette membri della Spedizione 69 stanno conducendo ricerche sull’impatto dell’assenza di peso sul tessuto cardiaco e sul sistema​ digestivo. Nel frattempo, ⁢un‍ altro equipaggio si sta preparando per il suo lancio, previsto per‍ venerdì mattina.

Rifornimenti in Arrivo alla ISS

Tre tonnellate di⁣ rifornimenti spaziali sono a bordo della ‌navicella cargo Progress 85⁢ di Roscosmos ⁣e sono in viaggio verso i⁤ residenti orbitali per una consegna‍ prevista alle 23:50 EDT‍ di giovedì. Il comandante della stazione Sergey Prokopyev e l’ingegnere di⁣ volo Dmitri Petelin saranno in servizio giovedì sera per monitorare il Progress 85 quando si aggancerà automaticamente al‌ porto ‌di poppa del modulo di servizio Zvezda. Il duo attenderà circa due ore ‌durante i controlli standard di perdite‍ e pressione ⁤prima di aprire l’oblò della navicella di ​rifornimento e iniziare a⁤ scaricare il nuovo cibo, carburante e altri carichi.

Dettagli​ della Missione SpaceX Crew-7

Mentre le attività di carico sono in corso,⁣ la missione SpaceX ⁣Crew-7 sarà lanciata⁣ alle 3:50 di venerdì⁢ dal Kennedy Space Center della NASA. Quattro⁣ astronauti del Commercial⁣ Crew saranno seduti all’interno della navicella spaziale SpaceX Dragon Endurance, posta in cima ‍al razzo Falcon 9 dell’azienda, in attesa di un‌ viaggio di 24 ore verso la loro nuova casa nello​ spazio.

Ricerche in Microgravità e⁤ Attività dell’Equipaggio

Nel frattempo, i compagni di equipaggio ⁤che vivono nello spazio hanno esplorato come la microgravità influisce sulle cellule cardiache e sul sistema digestivo ⁤per⁣ beneficiare gli esseri umani che vivono sulla Terra e nello spazio. Gli ingegneri⁢ di volo della NASA Frank Rubio e Woody Hoburg​ hanno trattato campioni‌ di micro-tessuti cardiaci derivati da cellule staminali mercoledì nel modulo di​ laboratorio Kibo. Lo studio di biologia Project EAGLE si svolge​ nella⁤ Life‍ Science Glovebox di Kibo e potrebbe rivelare potenziali terapie per le⁢ anomalie‌ cardiache causate dallo spazio e le ‍malattie ‌cardiache ​terrestri.

Adattamento del Sistema Digestivo alla Microgravità

Prokopyev e Petelin hanno ⁢iniziato la giornata con scansioni ad ultrasuoni dopo la colazione per osservare come il sistema digestivo si adatta all’assenza di peso. Prokopyev‍ ha poi collaborato con l’ingegnere di volo Andrey Fedyaev nel pomeriggio per ⁣ulteriori ⁢test della tuta ​a pressione negativa per il corpo ‍inferiore che ⁣potrebbe aiutare i ⁢membri dell’equipaggio a riadattarsi all’ambiente gravitazionale terrestre.

Fine della Missione per Alcuni Astronauti

Fedyaev⁢ tornerà presto sulla Terra insieme a Hoburg e agli​ astronauti Stephen Bowen della NASA e Sultan Alneyadi degli Emirati Arabi Uniti (EAU). ‌Il ‌quartetto entrerà ⁤nella navicella spaziale SpaceX Dragon Endeavour una settimana ⁣dopo l’arrivo del Crew-7, si ⁣sgancerà dal porto frontale di Harmony e amerà⁣ al largo della costa​ della Florida per completare una missione spaziale di sei mesi. Mercoledì pomeriggio, i ⁣quattro membri dell’equipaggio hanno ispezionato le loro tute a pressione SpaceX che indosseranno all’interno di Endeavour quando lasceranno la‍ stazione ⁢per il viaggio di ritorno sulla Terra.

Conclusione

In sintesi, la Stazione Spaziale Internazionale è un luogo di intensa attività e ricerca. Mentre⁤ nuovi rifornimenti sono‌ in arrivo, la missione SpaceX⁣ Crew-7 è pronta per il lancio. Nel ⁤frattempo,⁣ gli⁢ astronauti a bordo continuano a condurre importanti ricerche sulla microgravità e ‍si preparano per il ⁤ritorno sulla Terra.