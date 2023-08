La missione Crew 7 prende il via verso la ​Stazione Spaziale Internazionale

La‍ navetta Crew Dragon Endurance, con a bordo quattro astronauti, ha iniziato il suo ⁣viaggio verso la Stazione ⁤Spaziale Internazionale, segnando l’inizio della missione Crew 7. Tra gli astronauti a bordo c’è anche l’europeo Andreas Mogensen. Questa⁣ missione vedrà i quattro astronauti sostituire l’equipaggio della missione Crew 6. Il lancio, inizialmente rinviato a​ causa di un ⁤problema tecnico con uno dei sistemi di controllo ambientale della capsula, è stato‍ effettuato dalla Nasa utilizzando un razzo Falcon 9 di SpaceX ⁣dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral.

Il lancio della missione Crew 7

Il rinvio e il ‌successivo lancio

Il lancio era originariamente previsto per venerdì 25 agosto, ma è stato rinviato a causa​ di un problema tecnico con uno dei sistemi di controllo ambientale della capsula. Nonostante le ‌difficoltà, il conto alla rovescia per​ il lancio è proseguito dopo che il centro⁢ di controllo della Nasa a Houston ha rilevato una perdita nel braccio utilizzato dagli astronauti per accedere alla Crew Dragon. Tuttavia, questo problema non ha impedito il lancio, che è stato dato quando mancavano⁣ solo 7 minuti.

Il team di astronauti⁣ a bordo della Crew Dragon

A bordo⁤ della navetta Crew Dragon Endurance ci sono quattro astronauti. Oltre⁣ all’europeo Andreas Mogensen, l’equipaggio della ‍missione Crew 7 include l’americana ​Jasmin Moghbeli della Nasa, che svolge il ruolo di comandante, Satoshi Furukawa dell’Agenzia spaziale giapponese Jaxa e il cosmonauta dell’agenzia spaziale russa‍ Roscosmos, Konstantin Borisov.

La missione Crew 7: un ‌passo avanti nella ricerca spaziale

Il ruolo della missione Crew 7

La missione ​Crew ⁤7 rappresenta un passo importante nella ricerca ⁣spaziale. Gli astronauti a bordo della navetta Crew Dragon Endurance avranno il compito di sostituire l’equipaggio della missione Crew 6 alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo avvicendamento di equipaggi è fondamentale per garantire⁤ la continuità delle operazioni e delle‌ ricerche scientifiche sulla stazione.

Il contributo di SpaceX alla missione

Il‌ lancio della missione Crew 7 è stato possibile grazie al contributo di SpaceX, l’azienda aerospaziale privata fondata da Elon ⁣Musk. Utilizzando un razzo Falcon 9, SpaceX ha permesso alla Nasa di inviare un nuovo equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale, continuando così a svolgere ⁢un ruolo chiave nella ricerca spaziale.