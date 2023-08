Introduzione

Un team di ricercatori⁤ ha sviluppato un efficiente sistema di fotosintesi artificiale che imita⁢ un cloroplasto naturale, trasformando il biossido⁤ di carbonio in acqua in metano utilizzando la luce. Questa scoperta potrebbe contribuire alla neutralità del carbonio ‌creando un combustibile⁤ neutro in termini di carbonio, superando le ⁢sfide passate⁢ relative alla stabilità del fotosensibilizzatore e alla selettività in acqua.

Un sistema di ⁢fotosintesi artificiale più efficiente ‌della ​fotosintesi naturale

Un team di ricerca congiunto dell’Università della Città di Hong‍ Kong (CityU) e collaboratori ha​ recentemente sviluppato ⁤un⁤ sistema⁣ di fotocatalisi ⁢artificiale stabile che è più efficiente della fotosintesi naturale. Il sistema appena sviluppato, che replica un⁣ cloroplasto naturale, è in grado di trasformare ⁤il biossido di carbonio in acqua in⁢ metano, un combustibile utile, in ⁢modo ‌molto efficiente utilizzando la luce. Questo rappresenta un significativo passo ⁣avanti ​con potenziali contributi verso il⁢ raggiungimento della ⁤neutralità del carbonio.

Il contesto della fotosintesi

La fotosintesi è il meccanismo attraverso il quale i cloroplasti nelle piante‌ e in certi organismi utilizzano la⁤ luce solare, l’acqua e il biossido di carbonio per‍ produrre cibo o ‌energia. Negli ultimi decenni, numerosi ‍ricercatori hanno cercato ​di creare processi di fotosintesi sintetici ‍con l’obiettivo di convertire il biossido di carbonio in combustibile neutro in termini di carbonio.

Le⁤ sfide della conversione del biossido di carbonio in acqua

“Tuttavia, è difficile convertire il biossido di carbonio in acqua⁤ perché⁣ molti fotosensibilizzatori o catalizzatori si degradano ⁢in acqua”, ha spiegato il professor Ye Ruquan, professore associato nel Dipartimento‍ di Chimica alla CityU, uno dei leader dello studio‍ congiunto. ⁤”Sebbene i cicli ​di fotocatalisi​ artificiale abbiano dimostrato di funzionare ⁣con un’efficienza intrinseca⁣ superiore, la⁣ bassa selettività e stabilità in acqua per la riduzione del biossido di carbonio hanno ostacolato le loro applicazioni pratiche”.

Un nuovo sistema di fotosintesi artificiale stabile ed efficiente

Nel più recente studio,⁢ il team di ricerca⁢ congiunto da ​CityU,‌ l’Università⁢ di Hong Kong (HKU), l’Università di Jiangsu e l’Istituto di Chimica⁣ Organica di‌ Shanghai dell’Accademia Cinese delle Scienze ha superato queste difficoltà utilizzando un approccio‌ di ​assemblaggio supramolecolare per creare un sistema di fotosintesi artificiale. Esso imita la ⁢struttura dei cromatofori (cioè le cellule ​che contengono pigmento) di un batterio viola, ⁣molto efficienti nel⁣ trasferire energia dal sole.

Il cuore del nuovo sistema⁣ di fotosintesi artificiale

Il nucleo del‌ nuovo ⁣sistema di fotosintesi‌ artificiale è una nanomicella ​artificiale altamente stabile – un tipo di‍ polimero che può auto-assemblarsi in acqua, con una estremità che ama l’acqua (idrofila) e una che teme l’acqua⁤ (idrofobica). La‍ testa idrofila della⁣ nanomicella funziona come un ⁣fotosensibilizzatore per assorbire la luce solare, e​ la sua coda idrofobica agisce come un induttore per l’auto-assemblaggio.

La produzione di idrogeno ⁢e metano

Quando viene posta ‍in acqua, le nanomicelle si auto-assemblano a⁢ causa del ⁤legame idrogeno intermolecolare tra le molecole d’acqua e le code. L’aggiunta⁤ di ​un catalizzatore al cobalto produce idrogeno e riduce il biossido di carbonio, risultando nella produzione di‌ idrogeno ⁣e metano.

Un sistema di fotosintesi artificiale economicamente sostenibile

Il nuovo sistema​ di fotocatalisi artificiale è economicamente sostenibile, in quanto non si basa ⁣su metalli preziosi costosi. “L’auto-assemblaggio gerarchico del sistema offre‍ una promettente strategia bottom-up per⁢ creare un sistema​ di fotocatalisi ​artificiale ad⁤ alte prestazioni⁣ basato su elementi economici e abbondanti sulla Terra, come i complessi di porfirina di zinco e cobalto”, ha detto il professor Ye.

Un passo avanti verso la neutralità del‍ carbonio

Il professor Ye ha affermato che l’ultima ‍scoperta beneficerà e ⁤ispirerà la progettazione razionale di⁢ futuri sistemi di fotocatalisi per la conversione e la riduzione del biossido di carbonio utilizzando l’energia solare, contribuendo all’obiettivo della neutralità del carbonio.

Conclusione

In sintesi, i ricercatori ‌hanno sviluppato un sistema di fotosintesi artificiale che imita un ‍cloroplasto naturale, superando le sfide passate relative alla stabilità⁤ del fotosensibilizzatore e alla selettività in ‍acqua. Questo sistema è ⁤economicamente ⁢sostenibile e potrebbe contribuire alla neutralità del carbonio.