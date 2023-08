Il progetto europeo 3D-Bricks:⁣ una nuova era per l’elettronica grazie⁢ al DNA

Il progetto europeo 3D-Bricks,⁣ guidato dall’Italia e coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), mira a rivoluzionare ⁢il settore dell’elettronica attraverso l’uso di tecnologie basate sul DNA.⁤ L’obiettivo​ è sviluppare una nuova generazione di componenti elettronici, come i ‌nanotransistor, di dimensioni ridotte e a basso ‌costo.‌ Il team di⁢ ricerca interdisciplinare,​ guidato da Denis Garoli ‌dell’IIT e docente presso l’Università di Modena e Reggio ⁣Emilia, e Remo ​Proietti Zaccaria, anch’egli dell’IIT, include centri in⁢ Italia, Spagna, Germania, Belgio e Svizzera. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 3,7 milioni​ di euro per i prossimi tre anni nell’ambito del ⁢programma quadro per la ricerca europea Horizon Europe.

Le sfide della nanoelettronica e la soluzione proposta dal progetto 3D-Bricks

Le tecnologie attualmente utilizzate​ nel campo della nanoelettronica si basano su dispositivi ⁣che utilizzano semiconduttori a‍ ossido metallico. Tuttavia, le prestazioni​ di questi dispositivi stanno raggiungendo il loro limite massimo e non ‌sono state individuate tecnologie alternative in grado di garantire⁢ miglioramenti significativi in termini di‍ potenza di calcolo ed efficienza energetica.

Il ruolo dei nanotubi di carbonio

Il progetto 3D-Bricks ha individuato una possibile soluzione in una nuova classe di materiali: i nanotubi di carbonio. Questi materiali, grazie alle loro dimensioni atomiche, mostrano proprietà chimico-fisiche promettenti. L’uso di tecnologie basate sul DNA‌ permetterà di assemblare i singoli nanotubi ⁤come se fossero mattoncini,‌ per creare strutture tridimensionali e bidimensionali di dimensioni ‌di circa 2 nanometri, ovvero ⁤2 miliardesimi di metro. Questo approccio potrebbe ridurre significativamente ⁣i‌ costi di produzione⁣ dei nuovi transistor.

Il consorzio⁤ 3D-Bricks: un team internazionale

Il ‍consorzio 3D-Bricks è composto da un team internazionale⁣ di istituzioni ⁢e aziende. Tra queste, l’azienda italiana Kerr, le università ⁤tedesche di‍ Lipsia e Amburgo, il Karlsruher Institut Fuer Technologie⁤ in Germania, l’Università ‌di Anversa e Cnt ⁢Innovation in Belgio ⁢e la Fundacio Institut Catala De Nanociencia y Nanotecnologia in Spagna.

Un progetto con grandi potenzialità

Il progetto 3D-Bricks⁤ ha il potenziale di aprire nuovi ⁣orizzonti nel campo dell’elettronica, grazie all’uso‌ innovativo ⁣di tecnologie basate‌ sul⁣ DNA. Se avrà successo, potrebbe ‍portare a una nuova generazione di componenti elettronici più piccoli, più efficienti e meno costosi.

Un passo avanti per la ⁢ricerca europea

Il finanziamento di 3,7 milioni di euro ricevuto dal progetto 3D-Bricks‍ nell’ambito del ​programma quadro per la ricerca europea Horizon Europe rappresenta un importante ⁢riconoscimento per il ⁢team di ricerca e un passo avanti⁢ per la ricerca europea nel​ campo della nanoelettronica.