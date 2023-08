La ‍tempesta tropicale ‍”Harold” colpisce il Texas meridionale

Il ⁣primo ciclone⁢ tropicale del 2023 negli Stati Uniti

La tempesta tropicale “Harold”, il primo⁢ ciclone tropicale​ a toccare terra ​negli Stati Uniti nel 2023, ha colpito il Texas‌ meridionale martedì 22 agosto 2023, portando piogge torrenziali e allagamenti localizzati nelle zone lungo⁣ il confine con il Messico. Questo impatto improvviso⁢ è avvenuto poche ore dopo il suo passaggio da depressione tropicale a tempesta tropicale nel suo percorso attraverso ⁢il Golfo del Messico.

Il punto di impatto e l’intensità della tempesta

La tempesta tropicale “Harold” ha ‌toccato terra sull’Isola Padre, Texas, intorno alle 15:00 UTC del 22 agosto 2023, appena 12 ore dopo essere stata classificata come tempesta tropicale.⁤ Al⁣ momento dell’impatto, il sistema aveva venti massimi sostenuti di 85 ​km/h e una pressione centrale minima di 998 hPa.

Dopo l’impatto, l’intensità del vento‍ di Harold ⁢ha iniziato a diminuire, declassandola ​a ‍depressione tropicale nel pomeriggio di martedì. Si prevede che la tempesta si trasformerà in ‍una⁣ pioggia tropicale e si sposterà verso nord-ovest ‌lungo il fiume Rio Grande mercoledì.

Le precipitazioni e gli allagamenti

Sono già stati registrati da 25 a 100⁣ mm di pioggia in‌ numerose località del Texas meridionale. In particolare, Corpus Christi ha segnalato un accumulo di 120 mm alle 03:00 ora locale ‌di ‌mercoledì. Sebbene la principale fascia di pioggia si ‍sia esaurita lungo la costa del Texas meridionale martedì sera, le aree a nord-ovest di ⁣Laredo, Texas, hanno continuato a subire forti piogge.

Le previsioni future e l’impatto della tempesta

Le previsioni di ​pioggia ⁤e possibili allagamenti

Si ‍prevede che Harold produrrà da‍ 25 a 50 mm ‌di‌ pioggia, con picchi isolati di 100 mm, nelle regioni del Big Bend e del Trans Pecos in ⁢Texas, ‍così come nel New Mexico ‍meridionale. Sono possibili allagamenti localizzati. Nel Messico settentrionale, si prevedono da 100 a 150 mm di pioggia, con picchi locali di 250 mm. Sono attesi allagamenti sparsi e possibili frane.

L’effetto della tempesta ​sulle zone costiere e aride

Gli effetti costieri⁢ di ⁣Harold, come venti e maree, dovrebbero diminuire man mano che si sposta più all’interno dei⁣ territori mercoledì. L’interazione con i ‌terreni difficili del Messico settentrionale dovrebbe ulteriormente ridurre l’intensità del vento di ‍Harold, rendendola ​una ‌caratteristica non ⁣tracciabile a metà settimana. Tuttavia, potrebbero​ persistere⁤ residui dell’umidità tropicale⁣ di Harold. Questa ‌umidità residua potrebbe essere canalizzata verso nord-ovest, spostandosi ‍successivamente a nord in regioni come il Texas occidentale, il New Mexico e potenzialmente l’Arizona orientale.

Le conseguenze della tempesta

El Paso, Texas, ​che precedentemente aveva evitato ‌le ⁣piogge‌ associate alla tempesta tropicale Hilary, è stata colpita dalle piogge e dai ⁤temporali di Harold martedì sera. Queste forti piogge potrebbero causare allagamenti localizzati. ⁣Inoltre, la copertura nuvolosa diffusa e la pioggia potrebbero fare sì ⁣che le temperature rimangano al di sotto dei 32 °C per la prima volta da giugno, segnando potenzialmente le temperature diurne più fresche di El ‌Paso da aprile o maggio.

Conclusione

In ⁤sintesi, la ⁢tempesta tropicale “Harold” ha colpito il Texas meridionale con piogge torrenziali e allagamenti localizzati. Nonostante l’intensità del vento sia diminuita dopo l’impatto, si prevede che l’umidità⁤ residua della tempesta possa causare ulteriori piogge e potenziali allagamenti nelle regioni del Texas occidentale, del New ⁢Mexico e dell’Arizona ⁤orientale.