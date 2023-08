Federica Govoni: la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Cagliari

Federica Govoni, astrofisica⁤ di rilievo,⁢ è stata nominata direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari (Inaf-Oac), diventando la prima donna a ricoprire tale incarico. La nomina ⁤è stata effettuata dal presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e la sua carica ​avrà una durata di tre anni, con possibilità ⁤di rinnovo. Govoni succede a Emilio Molinari, che ha diretto l’Osservatorio dal‍ 2017⁤ fino all’1 ⁤agosto di quest’anno. Questa nomina arriva in un periodo cruciale per l’Inaf di Cagliari, che, dopo un lungo periodo di aggiornamento tecnologico, sta per‍ rendere nuovamente ⁤operativo⁤ il Sardinia Radio Telescope, dotato⁣ di strumenti ‍di osservazione di ⁤livello mondiale.

Il percorso di ‌Federica Govoni

Federica Govoni è attiva nel campo della‌ ricerca scientifica, ‌concentrando i suoi studi sulle particelle⁤ relativistiche e il campo magnetico presenti nelle strutture su larga scala dell’Universo, come le galassie, gli ammassi di galassie e i‍ filamenti ⁣cosmologici. Dal 2017, ha ricoperto il ruolo ⁢di responsabile della divisione nazionale Utg-II, dedicata alla Radioastronomia. In questa posizione, ha coordinato a livello scientifico e tecnologico la ⁤radioastronomia dell’ente. Inoltre, è⁤ stata coordinatrice del progetto Pon, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca⁣ con un ⁣contributo di ⁣18,7 milioni⁣ di euro, volto a potenziare il Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze radio. Grazie al suo impegno quadriennale sul progetto‌ Pon, il Sardinia ​Radio Telescope ‍è stato dotato di strumentazione che ne massimizza le capacità osservative.

Il commento di ‍Govoni sulla sua nomina

“Faccio parte dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dal 2005. ​In tutti questi anni – ha dichiarato Govoni -⁤ ho avuto‍ l’opportunità di ⁢apprezzare lo spirito di squadra del personale, ⁣l’ambiente di lavoro accogliente e le potenzialità di crescita. Siamo una struttura composta da personale giovane‍ e ⁣motivato con una ‍grande varietà di interessi scientifici e tecnologici. Abbiamo inoltre l’onore di ​gestire il Sardinia Radio Telescope, un radiotelescopio tra i più innovativi e‌ performanti d’Europa e, grazie agli ultimi aggiornamenti tecnologici, del ​mondo”.

La nomina ​di Govoni rappresenta un passo importante per l’astrofisica⁢ italiana, sottolineando l’importanza del ruolo delle donne in questo ‌campo scientifico. Con la sua esperienza e competenza, l’Osservatorio‍ Astronomico di Cagliari è destinato ⁤a raggiungere nuovi traguardi nella ricerca e nell’osservazione dell’Universo.